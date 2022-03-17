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大陸 大陸焦點 特派現場

正妹淪陸國企高層「洩欲工具」　多次流產遭暴打！拒收450萬封口費

▲▼舉報國企高層。（圖／封面新聞）

▲婉婉手持身分證舉報國企總經濟師。（圖／封面新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸一名正妹「婉婉」早前自爆遭國企總經濟師騙炮，並實名舉報對方大搞權色交易、致使其多次流產等，之後在酒店輕生。她獲救後近日首度出現在社群平台，稱該高管曾勸她不要把事情鬧大，願意支付一年的薪水當「封口費」，約100萬元（人民幣，下同，約新台幣450萬元）。

▲▼舉報國企高層。（圖／封面新聞）

▲王興利。（圖／封面新聞）

據《封面新聞》報導，去年11月以來，婉婉多次實名舉報中交一公局集團項目原總經濟師王興利已婚騙砲，慘淪洩欲工具，期間還有暴力毆打。她怒斥王興利生活腐化墮落，大搞權色交易，與多名女子有過不正當交易；出入娛樂場所，愛好低級趣味；隱瞞已婚事實，騙取她的信任，哄騙她與王興利同居生活1年多，致使多次流產。

婉婉本月2日深夜發文，稱遭到漫罵詆毀想要離開這個世界，希望死後眾人能繼續幫她監督調查結果。3日凌晨一間酒店工作人員稱，婉婉已被送往醫院搶救，現場有民警。

▲▼舉報國企高層。（圖／封面新聞）

▲婉婉遭暴力毆打。（圖／封面新聞）

輕生獲救後，婉婉12日首次出現在社群平台，稱王興利曾勸她不要把事情鬧大，並表示願意付一年的薪水當「封口費」，但她拒絕了這筆交易，仍堅持舉報，「我從來沒想過收錢解決，所以也沒答應。」

舉報還稱，安徽省政府撥付修高速公路的工程款後，王興利與中交一公局的其他高層合謀，把這筆錢留在賬戶一段時間，吃數億元公款的活期利息。

▲▼舉報國企高層。（圖／封面新聞）

▲轉帳截圖。（圖／封面新聞）

婉婉出示了一張轉賬26萬元的截圖，稱「裡面的匯款人是個供應商，姓錢，為了討好他（王興利）給我轉過來的，這個人跟他有關係，和我素不相識。」

事件在網路上不斷發酵，中交一公局集團有限公司2月22日回應稱，集團黨委已給予王興利留黨察看1年處分、政務撤職處理，王興利已於今年1月辭職，中交集團已向一公局集團移交關於王興利涉嫌違紀違法的新線索。

不過，婉婉對相關處理結果存疑，曾要求王興利所在部門出示蓋了公章的相關文件，但未能如願，「從始至終，我只看到他們單位群里發的一個普通人事任免，不屬於處分。」

她認為，這只是一種「自查自糾」的處理方式，「是不公正的處理態度」，強調自己沒被收買，也沒放棄舉報，因為王興利「沒有受到應有的懲罰」。

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