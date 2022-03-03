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在地書藝史觀熱烈發酵　橫山書藝館當期展覽延長至3／28

▲好評不斷！橫山書藝館當期展覽延長

▲好評不斷！橫山書藝館當期展覽延長。（圖／書藝館提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園橫山書法藝術館（簡稱書藝館）推出「臺灣書藝新契機-1949渡海書家特展」及「澹養天龢-黃羣英書藝紀念展」兩檔以研究為核心，以聚焦在地書藝史觀的展覽，展出以來佳評不斷，隨著疫情趨緩，因應適度放寬防疫措施，橫山書藝館3日宣布，展期將延長至3月28日，歡迎受疫情影響尚未觀展的書藝愛好者規劃走訪。▲好評不斷！橫山書藝館當期展覽延長

橫山書藝館表示，本檔展覽分別由黃冬富（屏東大學視覺藝術學系藝術講座教授）及蔡介騰（臺藝大書畫藝術學系教授）擔綱策劃，透過臺灣書藝、桃園在地書家兩大主軸，呈現臺灣及桃園書法藝術的歷史發展及創作樣貌。▲好評不斷！橫山書藝館當期展覽延長

其中「臺灣書藝新契機-1949渡海書家特展」精選26位渡海書家作品，不同於以往從國內外美術館典藏庫房借展，本次展覽特別從國內私人藏家手中借展，鮮少曝光，並有多件作品是首次展出；另一檔專題展「澹養天龢-黃羣英書藝紀念展」以桃美館典藏之黃羣英晚年作品為基礎，梳理其書藝成就。▲好評不斷！橫山書藝館當期展覽延長

為帶領觀眾深度遊歷展覽，展出現場除了語音導覽，更同步於桃美館聲音平臺《藝聲菌》製作兩檔企劃─「我磨硯，硯磨我─桃園書藝推手黃羣英」和「渡海書法─何以為家」更邀請知名書藝家杜忠誥、策展人黃冬富、蔡介騰、藝評人王焜生、張禮豪和書法教育工作者謝幸雄雲端暢聊，帶領聽眾以輕鬆、易懂的方式貼近書藝世界。▲好評不斷！橫山書藝館當期展覽延長

另外，3月29日至4月12日書藝館將全面休館換展，邀請還沒看展的民眾把握時間看展。

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