到KTV一起合唱被朋友制止　他好奇「只有我會這樣？」掀兩派大戰

▲KTV包廂歡唱「可不可以跟著唱？」意外引發兩派網友大戰。（示意圖／記者董美琪攝）

網搜小組／柯沛辰報導

一名男網友發文表示，他近日跟好友到KTV歡唱，聽到有人點了自己喜歡的歌，便跟著對方的歌聲一起哼唱，沒想到卻被旁人制止，讓他感到相當不解「只有我會這樣嗎？」意外引發網友論戰。

原PO以「在KTV跟著唱，是不行的嗎？」為題，在Dcard心情版表示，最近被朋友臨時找出去唱歌，期間朋友點到他的愛歌，雖不是他拿麥克風，但他還是很開心地跟著清唱。

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原PO跟著唱了幾首歌後，另一名朋友當場出言制止「能不要唱嗎？我想好好聽別人唱歌」，讓他感到相當不解，不禁發文詢問網友「很好奇只有我會這樣嗎？求解？」

許多人看完紛紛留言，「聽好聽的人唱歌 ，確實不會想聽別人合唱」、「我是不喜歡別人跟我一起唱，如果真的要唱就自己點啊」、「如果是沒拿麥克風但唱一樣大聲、用吼的那種，我會很想扁他欸」、「真的希望會走音的閉嘴，很干擾體驗而且很難聽」、「確實很沒禮貌」、「有時候滿討厭自己不點歌、別人點了就拿麥跟唱的人」。

不過，也有網友持不同看法，「大家一起出來唱歌，就是同樂找開心的，一個包廂能配給的麥克風也有限，不然重覆點歌比較合理嗎？」、「真的想不受干擾聽特定某人唱歌的，你們自己另外約包廂好嗎？或是那種電話亭式KTV」、「大家都有付錢餒，沒道理只有一人可以唱吧」、「我個人覺得去KTV就是要互動阿，一起唱歌又沒什麼，麥也不是人人都能拿一支」。

還有人猜測，「他是不是是想暗示你唱歌很難聽」、「猜你們之間不夠熟」、「不夠熟的話，別人點的歌就別人能唱，除非他邀請你」、「可能是你唱得很難聽，或那是首放感情的歌，需要一點情緒還不被他人影響」、「可能是他喜歡的人在唱歌，想專心欣賞」、「可能是你音量蓋過麥克風」、「你可能就是被找去當分母而已」、「唱得好聽就沒這問題」掀起熱議。