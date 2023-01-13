去KTV爽唱「1舉動」被阻止！他開嗆：很沒禮貌　兩派戰翻了

▲原PO跟著哼唱卻被打斷。示意圖，與本文無關。（圖／記者董美琪攝）

記者曾筠淇／綜合報導

和三五好友去KTV唱歌，有什麼行為是讓人感到不悅的呢？一名男網友發文表示，日前和好友去唱KTV，怎料他只是跟著哼唱，就被旁人阻止，讓他感到很不解。貼文曝光後，也引發底下網友討論。

這名網友在Dcard上，以「在KTV跟著唱，是不行的嗎」為題發文，提到日前好友相約唱歌，他也如期赴約。由於他很喜歡朋友點的那首歌，於是也跟著哼唱，且沒有拿麥克風，怎料唱得正起勁，卻被打斷。

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原PO跟著唱了幾首以後，另個朋友就問能否別再唱？因為他想要好好聽別人唱歌。聞言，原PO便感到不解，別人拿麥克風唱歌，他不能跟著唱嗎？

貼文曝光後，網友看法兩極，「我覺得想唱可以拿麥克風合唱或是一人一段，不拿麥克風還唱超大聲那種真的問號」、「我是不喜歡別人跟我一起唱，如果真的要唱就自己點啊」、「一起唱沒問題，但其實心裡真的希望會走音的閉嘴，很干擾體驗而且很難聽」、「不夠熟的話，別人點的歌就別人能唱，不然你唱再好聽都是沒禮貌」。

▲網友看法兩極。（示意圖／記者許力方攝）

另一票網友則表示，「我也會這樣啊，去KTV的宗旨就是唱開心啊，走音哪有差」、「我覺得如果在旁邊小聲唱沒關係啊，除非他是正式的說他要表演，不然去唱歌不就是求快樂的嗎」、「我個人覺得去KTV就是要互動啊，一起唱歌又沒什麼，想聽自己歌聲就去電話亭KTV」、「找朋友去唱歌不就是要一起嗨的意思？難不成去當開個人演唱會的聽眾嗎」。

還有些網友回應，「他想聽別人唱歌，要不然就是你唱得很難聽」、「唱得好聽就沒這問題」、「1.難聽、2.適合點歌那個人獨秀的歌、3.你太大聲了」。