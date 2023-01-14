水族館遊客閃光燈狂拍！大魚「突朝人群衝」一頭撞死　爆血影片曝

記者張寧倢／綜合外電報導

過去一段海生水族館「大魚撞玻璃」的影片近幾日重新被上傳到美國論壇Reddit上，影片中許多參觀群眾貼著透明玻璃牆，頻頻使用閃光燈拍照，幾秒後突然有一隻鮪魚快速朝群眾游過來，一頭撞上玻璃，瞬間衝擊力道讓牠爆血死亡，讓網友氣憤呼籲別再開閃光燈。但關於圈養魚類出現異常行為的原因仍有爭論。

▲海生館群眾拍照時頻頻使用閃光燈，水族箱內一隻鮪魚突然衝向人群，全速撞上透明玻璃牆，頭部爆血死亡。（圖／翻攝自YouTube，下同）

根據太陽報、「Peta Pixel」等外媒報導，這段疑似多年前拍攝於日本沖繩美麗海水族館的影片引發網友眾怒，影片中大型水族箱前人滿為患，相機閃光燈頻頻閃爍，結果一隻鮪魚以極快的泳速衝向觀光客的鏡頭，並全速撞上玻璃牆，導致頭部爆血死亡，血染水缸。據世界自然基金會資料，鮪魚在海中的游泳速度可達時速43英里（時速69.2公里）。

將影片重新上傳到Reddit的原PO表示，「這就是為什麼水族館不應該允許用閃光燈拍照，魚看不到玻璃，因為閃光燈就像光從水中反射回來，讓魚認為那個方向仍是一片水域。」也有人說，因為鏡頭閃光燈就像水和波浪反射到魚身上的反射光，甚至會讓魚誤以為光線是獵物的方向。不過，這隻鮪魚是否是因為被閃光燈吸引而撞死，仍未有確切證據。

根據「Pool Magazine」雜誌報導，水族館使用的丙烯酸（acrylic，壓克力）材質具有很強的反光性，強光會讓水族箱裡的動物被混淆或感到焦慮。據「Peta Pixel」報導則指出，沖繩美麗海水族館目前仍允許使用閃光燈拍攝，但禁止使用自拍棒。

報導補充，海洋生物學家布勞威爾（Maarten De Brauwer）曾在國際期刊《自然》上發表博士論文《閃光攝影對底棲魚類行為和病理形態的影響》，研究結果指出，閃光燈拍照不會損害海馬的眼睛，觸摸海馬和其他魚類則會改變牠們的行為。不過，這項研究僅涉及海馬、躄魚科（frogfishes）和剃刀魚屬（ghost pipefishes），和重達250公斤的鮪魚相比，這些生物小得多。