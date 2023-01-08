打完球留臭襪子…竹山風雨球場淪垃圾場　鎮公所將聘專人維護

▲竹山鎮風雨球場啟用不到半年，現場已滿是垃圾，甚至還有不肖球友遺留的襪子。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

竹山鎮立籃球風雨球場於去年8月落成啟用，不少愛打球的民眾終於擁有能夠遮風避雨的場地使用，但高使用率卻產生環境問題：球場內外充斥著檳榔渣、保力達飲料瓶等垃圾，甚至還有不肖球友將運動後不要的襪子遺留在現場，讓居民望而作嘔，直呼「誇張」。

鎮長陳東睦日前得知訊息後，也邀請中和里長林盈材一起到現場會勘，也確實發現現場充斥許多檳榔渣、瓶罐，還有打火機等垃圾和遺留物；且球場周遭都有設置垃圾桶，清潔宣導的標語隨處可見、現場也設有監視器可調閱逮人，陳東睦表示，不懂為何有那麼多人仍抱著僥倖的心態，將垃圾留給下一個使用者。

林盈材表示，自從風雨球場落成之後，中和里熱鬧許多，居民也都樂見有更好的運動休閒環境可使用，但隨之而來的卻是掃不完的垃圾及瓶瓶罐罐；他透露自己還沒上任就開始打掃球場，到現在選上卻還是得一直打掃垃圾，也曾多次上網PO文呼籲使用者秉持公德心，但作用不大，最後只能向鎮公所求救。

陳東睦回應，未來會編列經費請專人來維護球場的環境，也提醒民眾該球場得之不易，需要每一位使用者共同協助並自律、正當使用，切勿把球場當成聚會喝酒的地點，不要逼使鎮公所以強硬手段遏止不守法的行為。