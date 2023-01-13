「八八會館」調查結果出爐　女檢察官為卸責…竟要學妹改證詞

▲法務部交辦高檢署等機關調查檢察官涉足私人招待所的不法情事。（示意圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

檢警高層涉足私人招待所歡唱案調查結果出爐，高檢署13日公布全案共有4名檢察官曾涉足私人招待所，其中高檢署檢察官黃錦秋因事發後一再狡詞否認，甚至要求同行的學妹王涂芝改口否認有去過「八八會館」，意圖卸責，2人都被送由檢察官評鑑委員會議處；新北檢則分案調查黃錦秋與刑事局副局長黃建榮等人涉嫌包庇地下匯兌的瀆職等罪嫌。

名模錢帥君男友郭哲敏（小明）涉及非法地下匯兌遭偵辦，卻在新北地檢署發動搜索前搭機出境，引爆檢警縱放疑雲，媒體報導偵辦案件的王涂芝與黃錦秋，曾到過郭哲敏的私人招待所「八八會館」，法務部下令徹查檢察官涉案情節。

調查結果顯示，原本負責偵辦郭哲敏案的新北檢察官王涂芝，早在桃園地檢署任職時，時常受到當時的主任檢察官黃錦秋照顧，2人多年來亦師亦友，後來王涂芝調任新北地檢署，黃錦秋則獲派為警政署政風室主任，2019年12月30日，黃錦秋邀請王涂芝到極品軒餐廳參加警政署政風室的尾牙，餐會結束後，黃錦秋和當時的保一總隊副總隊長黃建榮提議續攤唱歌。

原本一行人要到中華路錢櫃KTV，但是沒有包廂，正準備轉往板橋錢櫃的時候，黃建榮提議到台北市信義區松勤街88號的私人招待所，同行的除了黃建榮、黃錦秋，還有王涂芝、政風室人員李家豪、岳朱慶、黃瑜芬、陳聖育、鄭建國、王郁茹等9人。

2020年7月10日，警政署政風室因為破了案件慶功，再次到極品軒聚餐，這次同樣有續攤，地點改為大安區信義路上「睿森銀樓」負責人涂誠文的地下室私人招待所，這一場共有14人，參與的檢察官除了黃錦秋、王涂芝外，還有現任新北檢檢察官黃冠傑、台中地檢檢察官楊雅婷。

檢方行政調查指出，雖然2次的私人招待所歡唱現場，都沒有場所經理或業者進入，但也都沒人付費，黃錦秋身為檢察官、政風室主管，竟率同仁前往接受私人招待，事件爆發後一再狡詞否認，還要求政風室同仁撰擬「自請處分書」，甚而以LINE語音電話要求王涂芝改口否認有至「八八會館」，意圖卸責，違反檢察官倫理規範第5條「廉潔自持，謹言慎行，致力於維護其職位榮譽及尊嚴」之規定，情節重大。

相較之下，王涂芝事後配合協助調查，態度良好，並提供包括手機留存的LINE紀錄等多項事證以還原事實，足證其自認坦蕩可接受檢驗，情節顯然輕微，檢方研商後決定分別由高檢署及新北檢將黃、王送檢評會進行個案評鑑。

至於另2名先前未曝光的檢察官楊雅婷與黃冠傑，因受黃錦秋邀請抵達「睿森銀樓」地下室私人招待所後，發現場所有異，不到半小時離開，可見對自己身為檢察官的社交分際有所掌握，分別交由所屬機關首長依法官法規定處理。

另外針對黃錦秋等人是否確知「八八會館」是郭哲敏及林秉文的招待所，涉及有無包庇地下匯兌業者的瀆職罪嫌，且有自稱張旭昇（綽號小安）的人在批踢踢網站(ptt)上指稱黃錦秋、黃建榮等人與地下匯兌集團過從甚密，疑有包庇瀆職罪嫌等情，高檢署已分案發交新北地檢署併案偵辦。