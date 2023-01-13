黎明幼兒園爭議延宕16年 律師：因市府和法院不敢作為

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▲黎明幼稚園園長林金連到行政院大門口抗議。（圖／記者季相儒攝）

發中心／台北報導

黎明幼兒園遭媒體踢爆形同廢墟，只剩4位學童，既沒有土地權狀，卻佔著1800坪土地，導致重劃區開發延宕16年。曾任職檢察官的律師何金陞在ETTODAY新聞雲《行動法庭》節目表示，此案處理16年沒結果，最主要就是台中市政府推給法院，法院也不敢決定。逢甲大學土地管理學系教授陳建元說，從文林苑事件到現在的黎明幼兒園，都須要公權力打破私有制帶來都市發展的制約與箝制。

何金陞律師指出，自辦重劃區最大的問題就是履約執行力不足，台中市政府原本應該負責調處，卻推給法院，法院也不敢有作為。以黎明重劃區爭議案來說，從民國97年開始，該案送市府調處，調處是行政處分的性質，市府原本應該要有實質作為；但因為當時的社會氛圍，市府最後竟做出調解不成立的決定，成為拖延此案很大的破口。

後來打行政訴訟，法院竟先花了9年時間認定該案是調處還是調解；進入法院審查期間，黎明幼兒園園長林金連騎腳踏車撞當時台中市長林佳龍座車激烈陳情，法院最後也不敢判定，只能朝重劃會是否合法成立的方向審理，讓這個案子長達16年都沒辦法解決。

逢甲大學土地管理學系教授陳建元說，18世紀的學者亨利喬治，就曾質疑土地私有制是否真能帶來進步繁榮？他看到土地私有制固然有好處，能促使人們更努力發揮土地效能與保護土地資產；他也看致命缺點，就是土地所有權人可以漫天開價換取他的獨佔權利。

陳建元分析，憲法確實強調政府要保護民眾的所有權與生存權，但憲法同時強調為公共利益，私人所有權也必須受到限制，若過度遷就少數所有權人或現住者的權益，反而造成社會整體更大損失。因此，從過去的文林苑事件，以及現在的黎明幼兒園，都需要公權力打破私有制帶來都市發展的制約與箝制。