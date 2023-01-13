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11.8萬考生參與學測今登場　最後提醒看這「不要忘記簽名」

▲▼學測即將登場。（圖／資料照片）

▲學測今天登場，考生要記得攜帶有效證件。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

大學學測今（13日）起一連三天登場，大考中心提醒考生，記得攜帶有效證件，考前記得關手機，考試時要在答題卷簽全名，防疫措施則比照高中英聽，考試要全面佩戴口罩、不開放親友陪考，確診（輕症／無症狀）考生可在全台20縣市的居護試場應考，也提醒今天零時起才確診或快篩陽考生，進入一般考區就要主動告知試務人員，將安排在備用防疫試場應試，未主動告知最重取消考試資格。

學測今天登場，今年高三生為108新課綱實施後的第二屆學生，根據主辦單位、大考中心統計，今年學測共有11萬8559人報名，寫下23年來次低，今年考試科目包括國文、英文、數學A、數學B、社會、自然共六科，考試時間為3天，其中選考人數最多是英文11萬8193人，其次為國文11萬8141人，今天第一節考數A，第二節考自然科。

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▲▼學測周五登場，防疫措施比照英聽，確診考生要主動通報。（圖／大考中心提供）

▲學測今天登場，第一天考數A、自然，防疫措施比照高中英聽。（圖／大考中心提供）

大考中心表示，今天早上7時30分起就開放考生入場，請考生提早出門，同時記得攜帶有效證件，今年進入考場已經取消量測體溫，但考生仍要全程配戴口罩，而相關防疫措施也比照高中英聽測驗，不開放家長與親友陪考，並開放確診（輕症／無症狀）考生在全台20縣市的居護試場應考，和一般生有所區隔，中重症考生不得應試，但將以外加名額錄取方式補救。

大考中心提醒考生，若是今天零時起才確診或快篩陽考生，務必在進入一般考（分）區時即主動告知試務人員，將安排在備用防疫試場應試，考生若未主動填報或告知，經查證屬實，情節重大者將取消考試資格論處，填報或告知不實者也一樣。

▲▼學測明天登場，提醒考生記得在試卷上簽名。（圖／記者許敏溶攝）

▲考生記得在學測答題卷上簽全名，以免被扣分。（圖／記者許敏溶攝）

今天學測第一天，考試科目為數A、自然，大考中心提醒，為了避免考生忘記簽名被扣分，這次學測監試人員在逐一進行考生身份查驗時，將出示全名提醒小卡，提醒考生記得在答題卷簽全名，考前記得關閉手機，以免被鈴響被扣分。

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關鍵字：

學測大考中心簽名防疫規定

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