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贛州共青團常委「15歲參加工作」惹議　官方解釋：在母親的奶茶店幫忙

▲李楚彬擔任江西贛州共青團市委常委，個人簡歷內容遭質疑。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲李楚彬擔任江西贛州共青團市委常委，個人簡歷內容遭質疑。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

江西贛州市共青團最年輕常委李楚彬近期因「個人簡歷」引起外界關注。對於李楚彬簡歷稱，2017年7月（15歲）參加工作，鄭州大學網路遠程教育在職大專學歷，部分民眾認為工齡有虛報之嫌、學歷也不大適配擔任常委職務。對此，共青團贛州市委今（13）日澄清，李楚彬初中畢業後在其母親開的奶茶店幫忙，於2019年11月至今在餐飲管理公司工作。

▲李楚彬。（圖／翻攝微博）

贛州共青團市委於2017年推出《贛州市共青團改革方案》，要讓代表大會、委員會更加貼近廣大青年，提高基層和一線代表、委員比例。按此規定定，2022年10月團市委換屆期間，打破年齡、學歷、身份壁壘，突破體制內外限制，吸納了一批具有代表性、熱心青年工作的各行各業優秀青年成為團代表、委員、常委。

李楚彬和其餘部分入選者，沒有任何行政級別，不領取任何工作報酬。至於網上流傳的簡歷和部分網友關切的「15歲參加工作」、「待分配」等。經了解，因其父親在其初三時去世，為減輕家庭負擔，李楚彬於初中畢業後在母親開的奶茶店幫忙，2019年11月至今在餐飲管理公司工作。

雖然官方出面釋疑，不過，部分網友仍不肯買帳，有人表示，「參加工作的定義太草率，粉飾簡歷太賣力」；「不去唸書，在自己家裡算不算童工？」；「又是一個官方越描越黑的案例」；「那段經歷應該寫待業，不應該寫工作」；「一名正能量青年就這樣被你們搞沒了」。

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