台南議長賄選案！先前被請回今遭收押　前副議長李文俊牢裡過年

▲台南市議員李文俊，涉嫌台南市正副議長賄選案，被台南地院羈押。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、劉人豪／台南報導

台南市正副議長選舉賄選案，檢察官聲押現任議員李文俊及黃麗招，台南地院8日下午裁定黃麗招准予羈押並禁見禁通信，李文俊罪證不足當庭釋放請回，台南地檢署11日表示檢察官補強證據後，針對李文俊提出抗告。台南高分院撤銷一審裁定，發回台南地院更裁，台南地院今(13日)認為李文俊有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，准予羈押，並禁止接見通信。

台南地院指出，李文俊雖否認有違反公職人員選舉罷免法之犯嫌，且本案涉案相關人等眾多，雖多已到案，但均否認犯行，所述均避重就輕，彼此間供述亦有歧異。又本件李文俊與共犯間之如手機等證物已經檢察官扣案，並有共犯已經羈押。然上揭扣案物未來所查知之內容，尚待檢察官調查，且須與李文俊或共犯間相互對質釐清，因此尚不能因部分證據已經扣案及部分共犯已經羈押，即遽認李文俊無串供或滅證之可能性，是本件被告確有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，應認檢察官之聲請為有理由，被告應予羈押禁見。

據了解，本案至目前已羈押民進黨中執委郭再欽及黃怡萍、林士傑、黃麗招、楊士強、李文俊共6人。

