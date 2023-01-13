『卯銀玉兔』台灣年　鹿耳門天后宮邀請您一齊來

▲鹿耳門天后宮文化季『卯銀玉兔』台灣年系列活動，即將開鑼！自1月15日農曆12月24日「送神日」的「封印大典」揭開序幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鹿耳門天后宮文化季『卯銀玉兔』台灣年系列活動，自1月15日農曆12月24日「送神日」的「封印大典」揭開序幕，緊接登場是除夕夜「鹿耳門年夜祭」，一直延續到初五止！今年各項藝文展演均照常安排！年節走春鹿耳門天后宮『卯銀玉兔』台灣年系列活動，歡迎全家大小一起來媽祖宮，歡渡過癸卯玉兔新春！

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歷經了連續兩年的新冠肺炎疫情起伏，終在政府及國人的共同努力下，也逐步放寬各項防疫措施，後疫情時代的新生活，就從迎接癸卯兔年的大過年開始吧！2023新春活動中，從大年初一到初五的「鹿耳門天后宮台灣年」，場場都是好戲：除夕夜的年夜祭，在農曆12月的30暝，自晚上9時半開始，有台灣傳統民藝表演、跟媽祖作伙圍爐、跨年守歲、開廟門、點頭香、拿「媽祖歲錢」、吃甜甜的圓仔湯來過新年，也期許「卯兔來臨、祥和安康」。大年初四早上十時的「迎喜神盛典」，已列為臺南市市定民俗，更是傳統祭典的典範；初五的「跋四季籤」，所跋公籤，則是今年的行事參考。

此外，自大年初一起，動態的表演則邀請知名團體，蒞臨鹿耳門天后宮大廟埕表演，早晚各一場，早上9時半、下午1時半起表演，每場時間約90分鐘。初一上午為傳統兼具現代的『火悟空特技劇坊』，下午則由親子同樂的『美吉克魔幻』登場；初二上午『幸韻流行樂團』、下午『美吉克魔幻』；初三上午為『安琪藝術舞蹈團』、下午為『蝶夢樂坊』；初四早上迎喜神盛典、下午藝姿舞集；初五上午跋四季籤。靜態的藝術展則有廟內東西兩廂壁上「羅天大醮36周年紀念」的老照片回顧展。

新春期間，民眾傳統會去廟裡拜拜許個平安，鹿耳門天后宮按例提供祈安求福的活動如點光明燈、過平安橋、安奉太歲、點姻緣燈、感恩碑林及景觀公園、花海等拍照打卡；初一到初四的「賜通寶」。封印大典、年夜祭、迎喜神、通寶、歲錢、許願牌、槺榔除穢帚......等等，已然成為鹿耳門天后宮獨具一格的節慶活動與文化創意產品，普獲大家肯定與喜愛！歡迎有興趣的民眾前往走春祈福，共度歡欣感性又兼具傳統與時尚的台灣年。