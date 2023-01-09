屏東翁北上訪友　忘拔鑰匙被反鎖車外！南投警神救援

▲糊塗車主鑰匙沒拔導致車門反鎖，中興警方協助排除困境。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

一名6旬老翁遠從屏東縣開車北上南投縣中興新村訪友，下車時卻忘記拔車鑰匙就將車門上鎖，急如熱鍋螞蟻；警方獲報後派員前往，協助老翁聯繫當地鎖匠到場，不到3分鐘就將車門打開，讓老翁放下心中大石、順利完成行程。

中興警分局府西派出所所長吳文平、警員張文鑫及協勤民力王有福，於3日晚上執行巡邏勤務時，接獲勤務指揮中心通報，稱派出所後方停車場內有一輛汽車遭反鎖，請求警方協助。

警方到場後，得知年逾6旬的出主獨自從屏東縣駕車到中興新村訪友，下車時先將車門上鎖，卻忘記拔取汽車鑰匙就關上車門，活生生地被困於車外，又沒將備份鑰匙帶出門，加上人生地不熟，只好打110報案求助；員警先行安撫老翁情緒，並經緊急多方聯繫、終於找到熱心鎖匠師傅願意到場處理，不到3分鐘就打開車門，順利解決老翁困境。

▲糊塗車主鑰匙沒拔導致車門反鎖，府西派出所所長吳文平、警員張文鑫協助排除困境。（圖／記者高堂堯翻攝）

老翁事後表示，從來沒有遇過反鎖在車外的情形，當下也不知如何是好，幸好有警方暖心協助、立即排除困境，他也向警方表示以後會更加注意汽車鑰匙之保管與隨身攜帶，不再如此粗心大意。

▲中興警方協助遊客排除車輛發不動的狀況。（圖／記者高堂堯翻攝）

另有一名家住集集鎮的50歲陳姓女子日前也到中興新村遊玩，準備返家時卻發現車輛卻發不動，困在夜色中乾著急，所幸派出所就在附近，立刻向警方求助；當晚執行聯合巡邏勤務的府西派出所警員黃士哲、中興派出所警員林萱芸到場，取出救車行動電源「電霸」，協助陳女順利發動車子，陳女直呼熱忱員警的幫助讓她感到非常溫暖，以後會多注意車輛保養，避免相同情況再發生。