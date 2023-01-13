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俄軍稱掌控重鎮蘇勒答爾　烏克蘭自認北約實質成員

▲▼烏克蘭東部鹽礦鎮索萊達（Soledar）大部分地區，很可能已被俄軍佔領。（圖／路透）

▲俄軍稱掌控重鎮蘇勒答爾（Soledar）。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯國防部指出，俄軍已掌控烏克蘭東部鹽鎮蘇勒答爾，但烏國官員稱當地戰鬥仍在進行。另外，烏克蘭國防部長列茲尼科夫受訪說，烏克蘭已成為北約實際上而非法理上的成員國。

●俄軍宣稱掌控蘇勒答爾 烏克蘭控俄製造假消息
俄羅斯國營媒體報導，俄國國防部13日指出，俄軍已掌控烏克蘭東部鹽礦城鎮蘇勒答爾（Soledar）。但烏國官員指控俄方製造「消息噪音」。

路透社及英國廣播公司（BBC）報導，俄羅斯國防部表示，俄軍12日晚間掌控了蘇勒答爾，這場勝利使得俄軍如今得以切斷烏軍在鄰近城鎮巴赫姆特（Bakhmut）的補給線。

蘇勒答爾已長期陷入激烈戰鬥並遭到轟炸。自俄烏戰爭爆發以來，蘇勒答爾一帶的戰鬥已成為迄今最血腥衝突之一。

另一方面，烏克蘭官員則稱於蘇勒答爾的戰鬥仍在進行，並指控俄方製造「消息噪音」。

●西方援助抗俄 烏克蘭自稱已是北約事實成員國
烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）表示，一度擔心對烏克蘭提供軍援恐被俄羅斯視為升高戰局的西方國家，現已改變「思考方式」，使烏克蘭成為北大西洋公約組織（NATO）的事實成員國。

英國廣播公司報導，列茲尼科夫在接受訪問時說，他確信，隨著烏、俄雙方似乎都準備在春季發動新一波攻勢，烏克蘭將接獲長期爭取的武器，包括戰車和戰鬥機。

他指出：「擔心戰爭升級只是某種觀察命題…身為一個國家的烏克蘭及其武裝部隊已成為北約實際上而非法理上的成員國，因為我們擁有武器，也知道如何使用。」

烏克蘭多年來一直爭取加人北約，俄國總統普丁（Vladimir Putin）稱，這對俄國構成安全威脅。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）敦請北約允許烏克蘭快速入會，但即使戰爭結束，誓言援烏的北約是否會讓烏克蘭正式入會，仍不得而知。

然而，列茲尼科夫否認他這種說法會被視為有爭議性，不但俄羅斯不會，也許北約自己也不會，因為北約已採取措施，避免被視為俄烏戰爭的一方。

列茲尼科夫說：「這為何會有爭議性？這是真的，是個事實。我確信，在最近的未來，我們就能成為法理上的北約成員國。」

●俄國擬擴軍30% 議員稱最快今春擴大徵兵年齡
俄羅斯一位資深國會議員表示，俄國最快可能在今年春季擴大公民徵召入伍的年齡上限。這是莫斯科當局計畫把軍隊人數增加3成的一環。

路透社報導，俄國總統普丁去年12月支持俄國國防部提案，將義務兵役年齡由現行的18歲至27歲，提高到21歲至30歲。

俄羅斯國會國防委員會主席卡塔波洛夫（Andrei Kartapolov）在接受官方屬性的國會媒體採訪時表示，俄國可在今年春季起草，將徵兵年齡上限門檻提高到30歲，但要先經過1到3年過渡期後，才會把下限門檻從18歲提高到21歲。

批評人士指稱這個過渡期是想趁機補充烏克蘭戰事傷亡帶來人力短缺的「陽謀」，但遭卡塔波洛夫駁斥，他說：「義務徵兵人數逐年遞減，這類員額數也不會增加。」

俄羅斯武裝部隊的人員組成徵、募兵員均有。俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）曾闡述計畫將俄國作戰人員總數從115萬增至150萬。

俄羅斯去年9月宣布第二次世界大戰以來的首次動員，緊急徵召30多萬含退伍軍人在內的人員支應侵烏戰爭。西方各國聲稱俄羅斯在近11個月的戰爭中已折損數萬士兵。

●2月與烏克蘭開峰會 歐盟十餘位高官擬訪基輔
歐洲聯盟執行委員會（European Commission）發言人12日表示，逾10位歐盟高官將於2月2日在烏克蘭首都基輔（Kyiv）與烏國政府成員會面，亦即歐盟與烏克蘭峰會的前一天。

烏克蘭總統澤倫斯基2月3日將與歐盟理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）和歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）開會討論金援和軍援烏克蘭對抗俄羅斯侵略。

烏克蘭總統府先前已宣布，3位首長的峰會將在基輔舉行，但歐盟理事會尚未證實地點。

歐盟執委會發言人史賓諾特（Dana Spinant）告訴法新社，27位執行委員當中，「大約15位委員」可能訪問基輔參與會議，此說證實政治新聞機構Politico的報導。

她說道，與會執行委員負責的業務與烏克蘭相關，像是「財政議題、歐盟成員地位問題或能源」，但名單尚待敲定。

史賓諾特表示，這次訪問將展現「我們與烏克蘭合作的廣度」，以及歐盟對烏克蘭的支持。

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