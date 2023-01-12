格鬥賽選手重傷昏迷5天亡　提3質疑...單親母悲：兒死得太冤枉！

記者賴文萱／屏東報導

高雄市左營區一家武館7日晚間舉辦娛樂格鬥賽，一名30歲林姓選手在比賽過程中遭對手25歲白姓男子數次重擊，賽後卻突然倒地失去意識被緊急送醫，經過5天搶救，昨（11）日晚間20時10分宣告不治。今日下午檢方至屏東殯儀館相驗死因，林姓死者的媽媽傷痛欲絕，直呼：「兒子死得太冤枉了！一定要幫他討回公道。」

▲高雄格鬥賽選手重傷昏迷亡，母悲痛：兒子死得太冤枉。（圖／記者吳奕靖翻攝）

檢方下午至屏東殯儀館進行相驗，林媽媽悲痛表示，「我一個單親媽媽，就只生這麼一個兒子，對方就這樣奪走我兒子的性命，他死得太冤枉了，讓人無法接受」。

林媽媽說，兒子國中時有學拳，但已經脫離20幾年都沒打了，至於為何兒子這次會去參加比賽，原因她不知道，只知道兒子去比賽，可是完全不知道比賽是這麼暴力、這麼危險，以為會有戴頭盔、會有防護。



▲高雄格鬥賽選手重傷昏迷亡，母悲痛：兒子死得太冤枉。（圖／記者吳奕靖翻攝）

針對比賽細節，林媽媽表示，她都不清楚，現在才在慢慢了解當中，會先以處理兒子後事為主，讓他安心地走。她也透露，國中時兒子是拳擊校隊，去看他比賽時，都有戴頭盔，所以這次完全無法接受。

林媽媽也提出3點質疑，包含場地是否合法、裁判是否專業有證照、是否有涉及簽賭問題，強調後續交給司法處理，相信司法會還給她及兒子一個公道。

▲2度重拳攻擊！高雄格鬥賽出事影片曝光，選手昏迷送醫搶命。（圖／記者賴文萱翻攝）

根據曝光的格鬥賽影片，比賽當天林姓選手在過程中數次遭到對手重拳攻擊，頭部在5:34、6:20秒左右更是2次中招，過程中也一度倒地，但仍能起身繼續揮拳反擊。

▲▼2度重拳攻擊！高雄格鬥賽出事影片曝光，選手昏迷送醫搶命。（圖／記者賴文萱翻攝）

不過，就在比賽結束時，林男原本還可跟裁判說話，下一秒突然癱軟倒地，現場救護人員見狀後就趕緊上前查看，後續由民間救護車送高雄榮民總醫院搶救。

對手白姓男子（86年次）到案說明表示，是透過網路報名這次比賽，比賽過程中林男看不出大礙，對於比賽過程造成憾事，不便對外多作說明。

林男昨（11）日晚間20時10分宣告不治，警方通報橋頭地檢署刑事相驗，將釐清發生原因，並依「過失傷害致死罪嫌」將白男、主辦方2人邱及莊男2人，以及場地負責人陳男等共4人函送法辦。