雨天上國道打滑自撞　女友沒繫安全帶拋飛車外亡！無照男下場曝

▲轎車行經國道積水處不慎自撞護欄，車上女乘客送醫後搶救不治。（圖／資料照）

記者劉人豪／高雄報導

27歲蕭姓男子開車載女友，行經國道一號南下363公里處時，因為雨天未減速慢行，時速達90至100公里，導致行經積水處時失控打滑自撞護欄，女友受衝擊拋出車外亡，高雄地方法院依依過失致人於死罪，判蕭男有期徒刑6月。可上訴。

回顧案情，該起車禍發生在2021年6月19日凌晨，當時由蕭男駕駛的白色轎車，行經國道一號南下363公里處，因為車速快通過下雨積水路段時，失控打滑自撞護欄，造成車輛側翻，這一撞讓坐在副駕駛座的葉姓女友拋出車外，當場失去呼吸心跳，經送醫搶救後不治，而白色轎車車頭幾乎全毀、車身嚴重扭曲變形，車上的私人物品噴飛一地。

蕭姓男駕駛車禍後僅受輕傷，並表示事發當下他原本行駛在中間車道，但疑似因為行經國道上的路面積水處，車子嚴重打滑才失控自撞。

▲安全帶插銷與扣孔未連結固定，葉女因此遭拋出車外並傷重死亡。（圖／資料照）

判決書指出，蕭男無駕駛執照，在雨天行車時速達90至100公里，未減速慢行，導致行經積水處時失控打滑自撞護欄，沒繫安全帶的葉女因此遭拋出車外並傷重死亡。

另高雄市政府交通局車輛行車事故鑑定委員會的鑑定意見書指出，本件事故肇事原因，係因蕭男雨天未減速失控。

法官審酌，蕭男過失犯行所造成之損害係屬重大而無可回復，惟念其犯後坦承犯行，態度尚可，且已與葉女家屬達成調解，並給付賠償金完畢，葉女家屬亦請求從輕量刑並惠賜緩刑判決等，高雄地方法院依過失致人於死罪，判有期徒刑6月。可上訴。

▲ 男子行駛在國道上意外打水漂自撞護欄，副駕駛座的女友搶救不治。（圖／資料照）