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夢時代被超車了！漢神穩坐南台灣百貨龍頭　2館業績衝上270億

▲漢神巨蛋。（圖／記者許宥孺攝）

▲漢神巨蛋穩坐南台灣百貨龍頭。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

有南台灣百貨龍頭之稱的漢神百貨，16年來穩定正成長，業者今(12日)公開全年業績，2館衝上270億，對比2021年，又成長了9.5%。值得一提的是，去年全年業績位居第三的漢神本館，今年首度超車夢時代，與漢神巨蛋列居一二，網友直呼：「沒有捷運到達，附近又超難停車的本館真的有夠強。」

▲高雄點 Kaohsiung.公布高雄2022百貨營收前三高。（圖／翻攝自臉書粉專高雄點 Kaohsiung.）

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▲高雄點 Kaohsiung.公布高雄2022百貨營收前三高。（圖／翻攝自臉書粉專高雄點 Kaohsiung.）

臉書粉專「高雄點 Kaohsiung.」根據統計資料，昨日公布高雄2022百貨營收前三高，第一名仍是漢神巨蛋，以143億穩坐第一(去年度137億)，漢神本館(去年度110億)則以128億擠升第二，夢時代今年業績雖是正成長，整年度業績125億(去年117億)，但卻滑落第三名。

網友看完後表示，「我還以為本館快倒了。原來是自己快倒了」、「本館的營收成長幅度也是最高的，看來前年本土疫情影響真的很大」、「本館在假日跟平日人潮都沒有很多 可見去逛本館的人幾乎都財力雄厚...」、「沒有捷運到達，附近又超難停車的本館真的有夠強」。

不過仍有另票網友支持夢時代，紛紛表示：「可是夢時代比較好逛，身為楠梓人還是常常跑夢時代」、「漢神精品買不起，還是逛夢時代最讚」、「夢時代真是做功德的」。

▲漢神百貨今日公布2022年度業績，連續16年正成長。（圖／漢神百貨提供）

▲漢神百貨今日公布2022年度業績，連續16年正成長。（圖／漢神百貨提供）

漢神百貨今日也公布2022年度總業績，2館全年衝上270億，比2021年的247億還成長了9.5%；尤其是漢神本館，去年回歸百億俱樂部，來到110億，今年全年業績又狂飆127億，成長率高達15.8%，業者認為，今年繳出相當亮眼的成績單。

漢神百貨暨漢神巨蛋總經理南野雄介表示，漢神16年來業績連續正成長，主要原因是制訂了強化商品結構的規劃與布局，以因應市場趨勢及大環境的改變，這就是漢神在疫情期間，業績仍大幅成長的重要關鍵。

▲▼漢神百貨周年慶將於24日開跑。（圖／記者許宥孺攝）

▲漢神本館近年砸重金改裝，匯集貴婦最愛的15大精品品牌。（圖／記者許宥孺攝）

南野雄介指出，除了漢神本館的頂級奢華品牌發揮獨特的魅力，成功帶動本館全年業績成長外，值得一提的是，漢神巨蛋自去年起進行全館改裝，特別在一樓引進49家化妝品專櫃，成功將其打造為全台最齊全的美妝品牌天地，其中包括高雄獨家的精品美妝與奢華護膚品牌、多家精緻的化妝品旗艦大店等，都掀起了時尚新話題。

漢神百貨數位行銷本部協理袁永慧表示，今年漢神巨蛋5500坪大規模改裝即將完成，業績成長後勢可期。改裝後的漢神巨蛋湧入了更多的年輕消費者選購精品，不少年輕族群對於精品的消費力與鑑賞力不容小覷。

▲▼夢時代攜手統一時代百貨　「2022超強週年慶」9/29盛大登場。（圖／記者謝盛帆攝）

▲仍有許多高雄人鍾愛逛夢時代。（圖／記者謝盛帆攝）

此次被漢神本館超車，滑落第三名的夢時代則不多加評論，同時強調，過去就未曾主動公布年度業績。而針對有網友指出「少了精品櫃位夢時代已經表現很不錯，更何況下半年少了影城人潮少很多，明年說不定又超回來」，是否因影城影響人潮，業者也不多加評論。

▲夢時代秀泰影城將於14日開幕。（圖／翻攝自臉書粉專高雄點 Kaohsiung.）

▲夢時代秀泰影城將於14日開幕。（圖／翻攝自臉書粉專高雄點 Kaohsiung.）

事實上，夢時代影城也將於14日開幕，秀泰影城耗時半年多，首度於百億商場內打造旗艦級影城，影城有1852席商務級輕奢皮椅，19米寬巨幕，是南高雄最大，開幕首三日看電影通通只要100元，每人限購4張。

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高雄漢神百貨漢神巨蛋夢時代

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