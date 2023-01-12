「北藝中心地下1樓電動車起火」　消防局動員130人操練救災

▲消防局出動上百人演練跨年火警救災。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

為強化2023年春節期間人潮聚集場所火災發生應變能力，北市政府消防局1月12日10時30分在士林區台北表演藝術中心舉行公安動態演練暨消防搶救演習；希望藉由搶救演習，提升北藝中心與消防局之火災通報、避難疏散及初期滅火的緊急應變能力，並強化消防人員火災搶救效能。

北市消防局指出：今年春節連假長達10天，預期前往台北表演藝術中心、台北燈會人潮眾多，台北市消防救護人員、模擬北藝中心地下1樓電動車起火燃燒，大量民眾爭相逃生亟待疏散救援。

台北市消防局根據上述情境，演習項目規劃通報滅火疏散、電動車火災搶救、破壞作業、大量傷病患事件處置、繩索斜降及高空作業車升梯救助、消防水線射水滅火、指揮幕僚作業及器材人員管制等火災搶救作業。





消防局表示，本次演習動員消防局130人、北藝中心150人、新光醫院2人，共計282人，各式救災救護車輛12輛，預期透過演習使北藝中心各部門人員熟悉自身消防安全管理、設備維護與使用操作、迅速引導觀眾安全避難疏散及結合消防局搶救人員作業，希望讓台北市府及重大公共設施積累自救與應付突發事件的應變能力。

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