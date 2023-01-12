闖假髮店熊抱女店員！麻吉弟弟1理由不起訴　她怒提再議

▲麻吉弟弟被控性騷假髮店店員，被檢方處分不起訴，對方不服提出再議。（圖／翻攝自臉書社團「爆料公社」）

記者劉昌松、陳韻如／台北報導

藝人麻吉弟弟(周立銘)2022年8月走進台北市大安區1家假髮店討水喝，卻對著女店員張開雙手作勢擁抱，被女店員拉住手制止。女店員事後提告性騷擾等罪，周立銘則公開道歉表示自己精神狀況不好。對此，台北地檢署調查後認為，周立銘行為並未構成性騷，因此處分不起訴。女店員不服，近日已向高檢署提出再議。

女店員店員透過臉書社團「爆料公社」發文並附影片表示，1名疑似公眾人物的男子突然走進店裡，劈頭就要水喝，而從監視器畫面上可見，她走進休息室準備拿水的時候，男子先是獨自站在店內跳起舞來，接著跟進休息室空間，雙手張開看似要環抱女店員。

女店員當場嚇壞，立即伸手拉住男子的手，並牽著對方回到營業空間，請對方坐下，女店員當時留言表示對方「試圖想侵犯我」，當時網友看了影片直接認出：「這就是麻吉弟弟啊」。

事件曝光後，周立銘本人也發文認錯，表示自己長期面對壓力和挫折，時常覺得無力、沮喪、提不起勁，「當天發生的所有事情，我也剩下片段性的記憶，但我記得我太太、家人把我從救護車接回家之後，我才驚覺我還活著。」

女店員事後提告性騷擾、強制猥褻未遂，檢警調閱監視器畫面並傳訊女店員作證，認為當時周立銘實際上未碰觸到女店員的隱私部位，雖然與女店員有肢體接觸，但未說出帶有性暗示的挑逗等不當言詞，因此認為罪嫌不足，處分不起訴。對此，女店員不服，並向高檢署提出再議。