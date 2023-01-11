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林智堅正面對決余正煌！現身北院遭媒體包圍　面對提問一句話回應

記者黃彥傑、劉人豪／台北報導

新竹市前市長林智堅讀台大國發所的碩士論文，被認定抄襲就讀同所先畢業的調查局調查官余正煌論文，林智堅不但被台大撤銷學位，還被余正煌提起自訴控告涉犯《著作權法》，台北地院今(11日)下午2點30分開庭審理，余正煌律師2時許抵達後，林智堅也於2時20分許到場，面對大批記者包圍，他也提醒「小心跌倒，謝謝，大家小心」。

林智堅所涉論文抄襲案於去年(2022年)7月間被揭露，當時民進黨已提名林智堅角逐2022年桃園市長選舉，論文抄襲案涉及誠信問題，引發廣大議論，林智堅始終堅稱自己的論文都是原創，強調和余正煌的論文主題不同、研究對象不同，最後得出的結論也不同。

▲▼林智堅現身北院。（圖／記者黃彥傑攝）

▲林智堅現身北院直球對決余正煌。（圖／記者黃彥傑攝）

林智堅聲稱絕無抄襲，痛訴國民黨為了選舉惡意抹黑他、侮辱他的人格，他揚言提告捍衛自己清白，他也願意跟余正煌對質，批余正煌「做人太不厚道、顛倒是非」等語。不過台大去年召開學倫會審查，針對林智堅論文與余正煌論文內容重疊之處，認定林智堅抄襲，台大去年8月9日宣布撤銷林智堅的台大國發所碩士學位。

陳明通昨(10日)出席立院朝野協商，仍公開表示林智堅被指抄襲論文「就是一個冤案」。在北院開庭前，余正煌在臉書發文稱「黨，聯合公司要攻我嗎？沒關係，我不會更差了，要戰就來」，並將於今天再告林智堅涉犯加重誹謗罪嫌，引來各界關注。

今天下午2點30分台北地院將開庭審理，余正煌律師2時許抵達後，林智堅也於2時20分許到場，面對大批記者包圍，他也提醒「小心跌倒，謝謝，大家小心」。

▲▼林智堅現身北院。（圖／記者黃彥傑攝）

▲林智堅現身北院吸引大批媒體包圍。（圖／記者黃彥傑攝）

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