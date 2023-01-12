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嘉義市公立幼兒園職員及專任廚工調薪　最高4萬4,559元

▲▼ 嘉義市公立幼兒園職員及專任廚工調薪 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市公立幼兒園職員及專任廚工調薪 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府體恤公立幼兒園契約進用人員工作之辛勞，專任廚工自112年1月起調整待遇，每月薪資從去年的2萬2,250元，調整為2萬7,775元，之後晉級最高薪資可達3萬1,204元，而職員部分已從111年8月起，只要任滿一年就可依考核結果逐年晉級調薪。

▲▼ 嘉義市公立幼兒園職員及專任廚工調薪 。（圖／嘉義市政府提供）

市長黃敏惠表示，幼兒園廚工為提供幼兒身體發展成長所需之營養，需要提供每日點心及午餐，除依季節變化調整食材外，也要注意食物是否易咀嚼、易消化且少刺激，可見幼兒飲食作業程序繁瑣並須兼顧供膳時程、食品安全等各方面，工作量繁重，相當辛苦。因此，嘉義市政府建立專任廚工晉薪機制，自112年1月起，適用薪資基準表第一級，薪資達2萬7,775元，之後也能透過考核晉級晉薪，藉以感謝廚工的辛勞並鼓勵久任。

▲▼ 嘉義市公立幼兒園職員及專任廚工調薪 。（圖／嘉義市政府提供）

去年8月，嘉義市政府已將職員納入調薪考量，因為幼兒園行政庶務繁瑣且須注意更多園務行政細節，所以為感謝服務於本市幼兒園的職員，將薪資做調整，薪資最高可達4萬4,559元，讓職員穩定工作以協助園務運作順利，做為家長的堅強後盾。

教育處長林立生說，嘉義市重視教育，所以幼兒園的廚工與職員的辛勞不容忽視，透過調薪來表達市府的感謝。而且對嘉義市來說，友善教保職場整體上又向前邁進。目前嘉義市適用勞基法且經勞動契約議定的進用人員有24位專任廚工與9位職員，共33位可受惠。

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