兔年財庫加倍旺！大樂透從小年夜天天加碼到元宵　雙重對獎機會嗨翻

▲新春就是補財庫好時機，人人都想跟財神爺更靠近。（圖／記者蔡玟君攝）

消費中心／綜合報導

才迎來2023，馬上就要過農曆年，今年的農曆春節來得特別早，許多人從一月初就開始陸續除舊佈新、整頓新年事務、添購春節用品⋯⋯，最重要的當然是兔年的風水跟財運資訊要先筆記起來，這麼積極不外乎是想及早做好準備，迎接「錢兔似錦」、財運亨通的一年！而新春就是新年中最佳「補財庫」節日，相約買彩券也成為新年最熱門的一項活動，台灣彩券今年不免俗地也推出春節加碼活動，加碼獎金不手軟，就是要在兔年一開始讓大家喜迎財神、輕鬆補財庫。

除了到財神廟拜拜、將家中的財位打掃乾淨，趁過年期間去投注站試試手氣，兔年怎麼做才能跟財神爺更靠近？先來許願抽張「ETtoday鴻兔大展樂透籤」，看看你獲得的「首運籤」是什麼，不僅可以當作整年運勢參考，也讓你買彩券的時候更有信心、偏財運補好補滿！

恭喜！您抽到的旺財好物為「一張大樂透」！

1/20～2/5活動期間，大樂透連續17天、天天開獎！一張大樂透可以對兩種獎項，對完億元頭獎，還可以再對加碼的100萬春節大紅包！如果被財神爺眷顧，就有機會同時獲得億元頭獎跟春節大紅包獎項，快把握天天成為百萬或億萬富翁的機會。

恭喜！您抽到的旺財好物為「大樂透加碼全餐」！

擔心忘記下注、又不想錯過每一期的中獎機會？一次出手就買齊1/20～2/5大樂透加碼17期，每期只要買50元，共850元就可以網羅17期中獎機會，不怕錯過每期加碼的100萬春節大紅包，輕輕鬆鬆好運連發。

恭喜！您抽到的旺財好物為「大樂透加碼包牌餐」！

想知道選號小撇步嗎？加碼包牌餐是你的好選擇！1/20～2/5大樂透加碼期間，每期包7個號碼「7連碰」，只要350元、就可以讓中獎機會變7倍，一次網羅多組100萬春節大紅包的機會，適合廣邀親友集資，一起包牌買起來，中獎機會多更多，財運滾滾旺旺來。

▲▼台灣彩券春節加碼，大樂透從小年夜天天開獎到元宵。（圖／記者林敬旻攝，下同）

人人都想從新春一路旺下去，把握機會讓財運和好運延續很重要！台灣彩券推出的「112年春節加碼」活動，共加碼9億元，助全民補財庫，從小年夜開始進財醞釀、到補運關鍵的元宵一路夯到底，台彩給你多波好運，幫財庫開源，新的一年人人都有機會將財神爺迎進門。

▲一張大樂透有雙重對獎機會，包牌、加碼全餐更是人氣選擇。

兔年加碼1：大樂透雙重對獎機會

1/20～2/5，從小年夜到元宵，大樂透連續17天每天開獎，再加碼360組100萬春節大紅包！活動期間只要買一張大樂透就有雙重對獎機會，可以對「億元頭獎」和100萬元的「春節大紅包」！網友推更聰明的買法是加碼全餐「每期下注」，850元就可以包下17期的中獎機會；或集結眾人資源，和親友一同包牌「7連碰」，只要350元、中獎機會變7倍，多包幾組號碼將效益極大化，天天都有機會富起來。

▲除了大樂透，威力彩頭獎、BINGO BINGO賓果賓果也有獎金加碼！

兔年加碼2：威力彩頭獎機動加碼2億

威力彩讓你財運早早旺、旺更久！1/16～3/16期間，只要威力彩前一期頭獎累積低於3億元，台彩就會再加碼2億元，超狂加碼獎金讓人蠢蠢欲動，選好號碼去下注，有機會讓你的新年紅包變成史上最大包。

兔年加碼3：BINGO BINGO賓果賓果獎金加碼

1/14～1/29每5分鐘就開獎的BINGO BINGO賓果賓果，獎金也加碼啦！對於喜歡快狠準風格的你，絕對是刺激又有趣的選擇，過年期間小試身手迎接驚喜，讓好運「兔飛猛進」。

▲▼兔年新春，揪親朋好友一起買彩券、添福氣，讓財運旺一整年。

過年期間買彩券儼然已經成為必備活動，台彩年年推出的加碼內容更是誠意十足，加碼期間每天叫醒你的不是夢想，而是財神按門鈴的聲音，在熱鬧的團聚氛圍裡，一起開開心心賺紅包添福氣，迎接財庫滿載、吉祥順利的一年。