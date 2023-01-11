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解封後「商務客回流達9成」！寒舍董座曝年終獎金規劃：1~1.5個月

▲寒舍集團,寒舍餐旅集團董事長蔡伯翰,台北市長蔣萬安,觀傳局長陳淑慧,寒舍艾美酒店,《Intrude》兩隻大型白兔燈飾。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台北市長蔣萬安、觀傳局長陳淑慧及寒舍餐旅集團董事長蔡伯翰出席《Intrude》白兔燈飾點燈。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

Covid疫情燒近三年，在國境開放之後，信義區龍頭飯店明顯感受到復甦。寒舍餐旅集團董事長蔡伯翰今（11日）表示，目前商務客回流已高達9成，國際觀光客觀望中，預計到年底才會回穩。至於年終獎金部份，蔡伯翰預告，集團年終獎金落在1至1.5個月之間。

▲為了響應「光源台北」台灣燈會在台北，台北寒舍艾美酒店特別與澳洲藝術家Amanda Parer合作，借展其作品《Intrude》中的兩隻大型白兔燈飾，即日起至2月28日於酒店門口展示。（圖／寒舍集團提供）

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▲寒舍集團恢復速度比預期快，商務客已恢復至疫情前的9成，觀光客則預估要到下半年，才有機會接近疫情前的水準。（圖／寒舍集團提供）

國內邊境於去年10/13解封，蔡伯翰今（11日）受訪時表示，「恢復速度比預期快，商務客已恢復至疫情前的9成，觀光客則預估要到下半年，才有機會接近疫情前的水準，還要等國際航班啟動、各國防疫政策開放，尚待時間消化。」

▲寒居酒店,泳池。（圖／記者彭懷玉攝）

▲蔡伯翰說，牙刷等備品還要跟團隊討論，希望能以環保為前提，和顧客需求之間找到平衡點。（圖／記者彭懷玉攝）

蔡伯翰形容，觀光產業受創嚴重，「像剛從加護病房出來，可能才剛出院」，不過會努力拉升到市場應有水準。至於7/1起飯店不得主動提供一次性備品一事，蔡伯翰則說，各個飯店都相當重視環保，旗下喜來登、艾美、礁溪寒沐、寒居，去年洗沐用品均換上大罐裝，而牙刷等備品還要跟團隊討論，希望能以環保為前提，與顧客需求之間找到平衡點。

▲為了響應「光源台北」台灣燈會在台北，台北寒舍艾美酒店特別與澳洲藝術家Amanda Parer合作，借展其作品《Intrude》中的兩隻大型白兔燈飾，即日起至2月28日於酒店門口展示。（圖／寒舍集團提供）

▲台北寒舍艾美酒店與澳洲藝術家Amanda Parer合作，借展其作品《Intrude》中的兩隻大型白兔燈飾，即日起至2月28日於酒店門口展示。（圖／寒舍集團提供）

今年年終獎金部分，蔡伯翰表示，雖然2022年整體營收尚未恢復到疫情前水準，但為感謝同仁三年來的辛勞，要給員工好的報酬、也要對股東交代，年終獎金初步規畫發1至1.5個月，尚待董事會確認通過。蔡指出，疫情期間有經歷過裁員，三年期間也都有持續調整員工薪資。

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