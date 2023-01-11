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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨為「這事」狂扣分？　他酸：歡迎陳明通堅稱論文門「冤案」

▲▼陳明通 出席立法院外交國防委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

立法院10日晚間黨團協商明年度中央政府總預算案時，國安局長陳明通疑因不滿國民黨團提案指「陳明通面對林智堅論文抄襲案，為其掩護圓謊」等語，起身回嗆「林智堅的案子，很確定是一個冤案！」。對此，國民黨立委賴士葆11日指出，只要陳明通不下台、不認抄襲，對民進黨就是不斷扣分，狠酸「歡迎林智堅繼續談他的五星新竹經驗，陳明通繼續堅持論文案是冤案。」

針對陳明通稱前新竹市長林智堅論文案是冤案，賴士葆質疑，林智堅是民進黨敗選檢討報告唯一被提及的名字，如果真是冤案，那麼台大學倫會的專家學者都錯了？民進黨的檢討報告也錯了？支持台大學倫會判定的全台灣民眾也都錯了？痛批「陳明通簡直是來亂的。」

賴士葆批評，陳明通社會形象已崩毀，仍自我感覺良好，不知為何總統蔡英文和陳明通就是掩面無視、掩耳不聽輿論對於論文案的評價和觀感，兩人都有論文罩門，好像一丘之貉，互相取暖。另對媒體報導，陳明通繼續留任國安局長的理由是因為他最了解兩岸事務與國安風險控管，賴士葆狠嗆，「這對人才濟濟的台灣真是個很大的汙衊。」

賴士葆認為，蔡英文在台大學倫會判定林智堅論文抄襲之後，仍下令全黨力挺，為林智堅的論文戰清白，陳明通、林智堅師徒二人抄襲被抓包卻堅持不認錯，簡直歹戲拖棚。一個沒有學術倫理與政治倫理的國安局長，不斷用「陳局長不回答陳教授的問題」當狡辯藉口，不回應各界頻頻要求下台的呼聲，繼續戀棧。

賴士葆強調，站在政黨競爭的角度，陳明通不下台、不認抄襲，對民進黨就是不斷扣分，「歡迎林智堅繼續談他的五星新竹經驗，陳明通繼續堅持論文案是冤案。」

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