iPhone 14 Pro「動態島」變火燒島　螢幕兩邊出現灰色烙印

記者陳俐穎/綜合報導

蘋果最新的iPhone 14 Pro取消瀏海設計,加入「動態島」,合理利用前鏡頭的區域,不過動態島的設計,近期也傳出災情,許多網友在推特上分享,自己的動態島區域附近螢幕,似乎產生了殘影烙印,不確定是否是因為動態島才產生。

推特用戶發出的照片可以看到,動態島的左右兩邊出現長方形的殘影,可能是螢幕烙印,網友表示,自己的手機才買不到一個月,且都是正常使用,也有網友表示,自己出現此情況後,已經聯絡蘋果客服,客服表示之前沒有出現這種狀況,最後透過Apple Care+免費換螢幕。

That’s interesting. Curious how long the display was on a single screen? Constant timers or something else? https://t.co/blFxipeMkj