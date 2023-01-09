iPhone 14 Pro「動態島」變火燒島　螢幕兩邊出現灰色烙印

▲iPhone 14 Pro動態島出現災情。（圖／取自推特）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果最新的iPhone 14 Pro取消瀏海設計，加入「動態島」，合理利用前鏡頭的區域，不過動態島的設計，近期也傳出災情，許多網友在推特上分享，自己的動態島區域附近螢幕，似乎產生了殘影烙印，不確定是否是因為動態島才產生。

推特用戶發出的照片可以看到，動態島的左右兩邊出現長方形的殘影，可能是螢幕烙印，網友表示，自己的手機才買不到一個月，且都是正常使用，也有網友表示，自己出現此情況後，已經聯絡蘋果客服，客服表示之前沒有出現這種狀況，最後透過Apple Care+免費換螢幕。

That’s interesting. Curious how long the display was on a single screen? Constant timers or something else? https://t.co/blFxipeMkj — Aaron Zollo (@zollotech) January 3, 2023

似乎不是每一部iPhone 14 Pro都會產生烙印情況，但網路上也時不時出現討論，但目前尚未確定是否為螢幕烙印狀況，或是顯示器出問題，蘋果官方也尚未針對此點進行回覆。而動態島功能雖然目前只在iPhone 14 Pro以上機型推出，但有傳聞指出，IPhone 15系列將全面搭載。