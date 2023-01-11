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快訊／12:42台東近海規模4.8地震　最大震度4級

▲今天中午發生地震。（圖／氣象局）

▲今天中午發生地震。（圖／氣象局）

生活中心／台北報導

根據中央氣象局地震測報中心最新資訊，在中午12時42分發生芮氏規模4.8地震，震央在台東縣近海，深度28公里，各地最大震度為台東4級、花蓮3級、南投1級、高雄1級、嘉義1級、雲林1級、台南1級、台中1級、彰化1級、苗栗1級。

【第003號 顯著有感地震 地震報告】

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發震時間：112年01月11日12時42分09秒
震央位置：北緯23.23°　東經121.47°
震源深度：28公里
芮氏規模：4.8
相對位置：臺東縣政府東北方 61.6 公里 (位於臺東縣近海)

各地震度級：

● 臺東縣地區最大震度4級
　4級：長濱、成功、東河
　3級：池上
　2級：利稻、海端
　1級：鹿野、卑南、綠島、臺東市、蘭嶼
● 花蓮縣地區最大震度3級
　3級：富里、玉里
　2級：紅葉、磯崎、水璉、鹽寮
　1級：光復、西林、銅門、花蓮市、太魯閣、西寶、和平
● 南投縣地區最大震度1級
　1級：玉山、信義鄉、奧萬大、合歡山、名間、國姓
● 高雄市地區最大震度1級
　1級：桃源、楠梓
● 嘉義縣地區最大震度1級
　1級：阿里山、大埔、番路、民雄、義竹、太保市
● 雲林縣地區最大震度1級
　1級：草嶺、古坑、斗六市、土庫、水林、四湖
● 臺南市地區最大震度1級
　1級：楠西、東山、新化、善化
● 嘉義市地區最大震度1級
　1級：嘉義市
● 臺中市地區最大震度1級
　1級：烏石坑、梧棲
● 彰化縣地區最大震度1級
　1級：彰化市、大城、員林
● 苗栗縣地區最大震度1級
　1級：鯉魚潭

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