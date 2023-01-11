小五生遭霸凌「0人道歉」家長路邊抗議　教育局調查報告近日出爐

▲小五生遭霸凌「0人」道歉！家長怒放抗議牌。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者游瓊華／台中報導

台中街頭近日出現一巨型看板寫著家長沉痛心聲，指稱就讀國小五年級的孩子遭到同班同學霸凌，遭罵「白癡、長得很憨」，苦等多日卻無人道歉。對此，教育局表示，已接獲該校校安通報，將督促校方加速辨理，調查報告預計近日內出爐。

看板上寫著，「當你的孩子被罵白癡、可憐阿、笨蛋、你長得很憨、你講的話很嫩，比中指推他並說走開啦，這不是霸凌什麼是霸凌」、「孩子遭同班同學肢體、言語攻擊造成情緒失控、恐懼、害怕、拒學、自殘，目前每天要吃抗憂鬱藥和鎮定劑，我的孩子需要一個道歉卻遲遲無下文」，斗大的字句訴說內心不滿以及抗議。

對此，教育局指出，在去年11月11日接獲該校校安通報，學校依照校園霸凌防制準則，在11月28日立案啟動調查，依規定須於2個月內完成，調查報告預計近日內出爐。若確有霸凌情事，必定依法辦理，維護學生權益。對於校方處理過程是否有延遲或疏失，教育局也將進一步釐清，若違反相關規範將依規究責。

教育局也說，當事人於事發後請假在家，由學校提供視訊教學，並補充教材資料，學校也尊重及配合家長、學生學習需求。教育局除請學校依規按程序調查處理外，同時請學校加強學生霸凌防治宣導，並依照學生需求進行個別輔導或班級輔導，學諮中心也已介入提供學校、家長專業輔導諮商。