「最神秘員工」1年捐款6億…背後公司超狂　年終獎金曝光網全跪

▲杭州一私募機構員工慈善捐贈1.38億元。（圖／翻攝自上游新聞）

記者鄭思楠／綜合報導​

杭州的私募基金公司幻方量化1月9日晚7點26分發布的一份公告震驚了金融圈，公告稱，2022年度幻方量化共計向慈善機構捐贈2.2138億元（人民幣，下同）。此外，幻方員工「一只平凡的小豬」個人向慈善機構捐贈1.38億元（約新台幣6.19億元），合計3.5938億元，而前年幻方量化就已經捐出2.3億。

據《上游新聞》報導，不少網友猜測，該名捐贈者很大可能應該是一名量化私募基金經理。私募機構從業人員年收入到底有多高？也成為了許多網友津津樂道的話題。

在公告中，幻方量化表示，合計3.5938億元的善款均已完成打款，將支持15家慈善機構的23個公益項目，其中幻方員工「一只平凡的小豬」個人捐款就達到了1.3800億元。有網友稱，「一只平凡的小豬」重新定義了「平凡」，這可能是「平凡」被黑得最慘的一次。

公開資料顯示，幻方量化的母公司是浙江九章資產管理有限公司，法人代表為徐進，公司的董事長和實際控制人是梁文峰。有業內人士猜測，「一只平凡的小豬」也可能是某位合夥人或者合夥人的共同署名。

2021年12月，就有網友在社交媒體上爆料，一名量化私募行業從業者年終獎高達5000萬（約新台幣2.2億元）。據《中國基金報》報導，雖然涉及該網路傳聞的「頭部私募」公司否認了這個說法，但是多家私募表示，對於頭部量化機構的個別核心員工而言，5000萬年終獎不足為奇。但對於非頭部量化私募來說，千萬獎金就已是天花板。

2021年，幻方量化就已經捐贈2.3億，2年的累計捐贈超過5.8億元。其中最大的一筆捐贈與中國青少年發展基金會共同設立幻方希望工程1+1助學項目，保障欠發達地區女童的受教育權，每年捐贈1.5億元，將持續3年。

一名量化私募基金經理一年能掙多少？與其他私募基金是人工選股不同，量化私募是基於計算機模型完成投資活動，因此量化基金經理作為核心投研人員，往往需要具備專業的金融、數學和計算機等知識，收入自然不菲，某量化私募在2022年的校園招聘信息中就開出了200萬年薪。

相比於公募基金，私募基金的薪酬體系更為靈活，據《上海證券報》報導，上海一名私募研究員表示，私募的收入主要來自兩方面：管理費和業績提成。一般情況下，公司會拿走業績的20%，而其中的1/5則屬於投研團隊。

上海一名資深私募機構人士表示，在規模足夠大的情況下，比如某頭部量化私募的自營盤規模為300億元-500億元，若核心投研員工的模型提升整體策略收益，哪怕只提升1個點，收益就會增加3億元到5億元，分10%給團隊中的核心員工非常正常。

數據顯示，在2022年度112家公布業績的私募中，只有26家私募賺錢，幻方量化收益率為0.38%，而2021年為10.11%，去年幻方量化旗下有多只產品刷新了成立以來的最大回撤值。目前，幻方量化的員工人數為60多人。

據相關私募研究機構統計，截至2022年12月，大陸百億級量化私募基金的數量為28個，其中幻方量化的資金規模接近600億，此前在2021年一度達到1000億，作為頭部量化私募，連續兩年實現正收益，其核心員工拿到巨額年終獎也屬於「常規操作」。