　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

50歲男「揪3妻輪流造人」第60名孩子剛出生　他曝新目標：還想再娶

▲▼巴基斯坦50歲男子薩達爾（Sardar Jan Mohammad Khan Khilji）娶了3名妻子，迄今共生育了60名子女。（圖／翻攝自推特）

▲巴基斯坦一名50歲男子先後娶回3名妻子，迄今共生育了60名子女。（圖／翻攝自推特，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

巴基斯坦男子薩達爾（Sardar Jan Mohammad Khan Khilji）現年50歲，但他已經和3名妻子生育了60名子女，最小的兒子剛在2023新年首周出生。然而，薩達爾受訪時表示，他最近已經動員身邊所有朋友幫他找第4個老婆，他還想繼續生更多孩子，如果是女兒就更好了，呼籲政府送他一輛公車，方便他帶全家人出遊。

▲▼巴基斯坦50歲男子薩達爾（Sardar Jan Mohammad Khan Khilji）娶了3名妻子，迄今共生育了60名子女。（圖／翻攝自推特）

▲薩達爾的第60名孩子最近才剛出生。

根據《鏡報》等外媒報導，薩達爾一家在巴基斯坦奎達市（Quetta city）當地以「龐大家族」聞名，進入2023年，薩達爾也迎來第60次當爸的時刻，在新年首周出生的小兒子胡沙爾（Khushal）是子女中排行第60的老么。不過，薩達爾還不滿足，他正準備尋找下一任新婦，「我已經請了所有朋友幫忙物色一名和我結第4次婚的女子。」

除了新老婆，薩達爾還期待生育更多子女，尤其生女兒的盼望更大一些。雖然家庭可以不斷「擴員」，但在全球通膨加劇的情況下，養小孩變得不太容易。儘管薩達爾想讓全家人能同住在一幢大房子裡，目前卻仍無法實現，就連一家人出遊都是個難題。

薩達爾說，他需要好多輛車才能帶全家旅行，不過，「如果政府給我一輛公車巴士，我就能輕鬆地把所有孩子載到巴基斯坦各地。」他透露，他的夢想就是帶小孩走遍巴基斯坦。

薩達爾同時坦承，過去3年來，所有巴基斯坦人乃至於全世界的人民都面臨著經濟困難，「也包括我在內」。身為一名醫生的他，近年工作業務量陷入成長停滯，但麵粉、酥油、糖等基本食品物價都上漲了兩倍，不過他仍在盡一切可能地努力滿足一家妻小的生活費用。

報導補充，巴基斯坦法律原則上允許一夫多妻制，但只有「堅信伊斯蘭教」的男性才能有這項權利，最多同時只能有4名妻子。社交媒體用戶們深感好奇，「他要怎麼記住所有孩子的名字？」、「他是不是想湊到100個（小孩）」、「政府應該阻止這個瘋子」、「他的老婆們應該一整年都是呈現水平狀態」。

ET快訊
快訊／遭爆選秘書如選妃　蘇貞昌下令謝曉星即日免職
熊熊主持尾牙「穿超透」！林莎彎腰露半球　台下真實反應曝
被丟包！50多名旅客還在登機巴士　航班起飛了
社區總幹事A走217萬管理費！　公告貼假收支明細
快訊／正面對決余正煌！　林智堅現身：小心跌倒
幕後／蔡英文、蘇貞昌原上月已確認內閣初方案　逼宮氛圍今已難擋
快訊／酷航起飛前「行動電源起火」　整顆燒毀照曝光
快訊／宋逸民怒揭6大罪狀　小甜甜無奈回應了
18億快花光！　這地方2000元紅包沒了
【即時民調 】北市公車站美化調查

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國停發日人簽證　日大使館344字聲明抗議：毫無對等性

50歲男「揪3妻輪流造人」第60名孩子剛出生　他曝新目標：還想再娶

17歲少女爽中4500萬！10年後下場曝光　嘆：男人都是為錢接近我

倫敦機場包裹發現微量「核原料」鈾元素！　英媒曝：來自巴基斯坦

日本全境「1個多月萬人確診亡」疫情再飆　專家曝3原因

只輸給哈利波特！　哈利王子新書首日狂銷40萬本

日UNIQLO幫「全體員工加薪」！年薪最高漲40%　新員工起薪上看7萬

全球「最會炒股的央行」虧損4.3兆　116年來最慘紀錄！賠掉1國GDP

美國防部證實：烏軍在美受訓操作愛國者系統　最快下周展開

歐盟「中國客入境」新建議！應檢測機上廢水　乘客須出示篩檢證明

重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太

邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

女兒送手機當生日禮物　爸氣音讚嘆：iPhone～

奴才扮恐龍與黑柴追逐戰　累歪坐地休息秒被逼上工

郭書瑤用「保險套」當手機防水袋！　郭子乾、許孟哲傻眼：會油油的捏XD

奎丁曝「1個月嘿咻次數」：像屍體　可談女女戀「嘴唇非常軟」

見愛犬獨自躺床爸狂碎唸！　「不用報備？」牠聽完繼續睡

中國停發日人簽證　日大使館344字聲明抗議：毫無對等性

50歲男「揪3妻輪流造人」第60名孩子剛出生　他曝新目標：還想再娶

17歲少女爽中4500萬！10年後下場曝光　嘆：男人都是為錢接近我

倫敦機場包裹發現微量「核原料」鈾元素！　英媒曝：來自巴基斯坦

日本全境「1個多月萬人確診亡」疫情再飆　專家曝3原因

只輸給哈利波特！　哈利王子新書首日狂銷40萬本

日UNIQLO幫「全體員工加薪」！年薪最高漲40%　新員工起薪上看7萬

全球「最會炒股的央行」虧損4.3兆　116年來最慘紀錄！賠掉1國GDP

美國防部證實：烏軍在美受訓操作愛國者系統　最快下周展開

歐盟「中國客入境」新建議！應檢測機上廢水　乘客須出示篩檢證明

城市音樂愛心大使視障鋼琴家　謝國樑近距離聆聽國際級樂音

蘇貞昌請辭？內閣大改組？　蔡英文貼身幕僚未駁斥：沒有聽說

民進黨為「這事」狂扣分？　他酸：歡迎陳明通堅稱論文門「冤案」

宋逸民再掀戰！律師超不解「點名1救星」　網洗版笑：C位守護戰

統一獅有意吸收林益全　餅總：有好有壞

尾牙玩遊戲！女同事舌吻男友「跟我親舒服吧」　她氣炸走人反被嗆

民法成年人年齡下修至18歲　一文看結匯申報規定

遭爆選秘書如選妃　政院認定謝曉星言行不當蘇貞昌令即日免職

拚7月拿使照！大巨蛋年底試營運　李四川：先開放1萬人進場「逐步調整」

8年合計超徵480億！雙北不發現金還舉債　綠委嗆：這才叫債務共享

大媽講電話太入迷...踩空落魚池 網歪樓：那個笑聲太魔性！

國際熱門新聞

他掃墓驚見屎炸滿地！愛妻屍體被挖出啃食

「全美第一」美少女引男粉暴動！狂吼如餓狼

新娘送客「下體被陰」　影片曝光

陸報復措施「先拿南韓開刀」韓國人氣炸

影片曝！　「媽寶新郎」大吸母乳還合照

WHO：新變種病毒蔓延　建議長途航班乘客佩戴口罩

日媒爆「星宇航班」也收炸彈恐嚇！

美媒：新竹棒球場砸12億卻出現磚頭、電線

衛星圖揭中國火葬場湧人潮　告別親人只有2分鐘

慘！50多人等登機　飛機直接丟包起飛

少女開心曬父親送小CK！網酸：不是名牌包

馬斯克創金氏紀錄！　身家狂跌千億美元

人妻邀閨蜜「三人行」　尪拒絕：雖然她很漂亮

生雙胞胎認不出！媽「帶嬰刺青」影片被罵爆

更多熱門

相關新聞

1400億「拿去拯救生育率」生1孩給60萬！鄉民狂噓

1400億「拿去拯救生育率」生1孩給60萬！鄉民狂噓

行政院長蘇貞昌4日定調，不排富全民普發6000元現金「還稅於民」，引發外界熱烈討論，就有網友認為，現在台灣少子化，這筆錢如果可以拿來鼓勵生育，絕對比普發還要好，生一個小孩可以領60萬元，共有24萬名額，對此，網友笑喊「養小孩要很多個60萬」。

5寶媽遭集體性侵肢解　多男洩慾後淪碎屍

5寶媽遭集體性侵肢解　多男洩慾後淪碎屍

邪教教主「一夫20妻」亂倫女兒　8女獲救卻逃了

邪教教主「一夫20妻」亂倫女兒　8女獲救卻逃了

長輩逼問「怎不餵葡萄糖水」惹怒她　醫秒回6字　

長輩逼問「怎不餵葡萄糖水」惹怒她　醫秒回6字　

黃偉哲積極推動生育及托育措施

黃偉哲積極推動生育及托育措施

關鍵字：

一夫多妻生孩子生育再娶巴基斯坦

讀者迴響

熱門新聞

快訊／宋逸民怒掀小甜甜雙面說謊！

蕭敬騰終於回台！「不定居大陸2原因曝光」

流水席新娘不甘被騙婚　討150萬分手費對話曝

冷氣團要來了！雪崩式暴跌13度

「輔大陳若儀」拒辦流水席　討150萬分手費

獨／剛跟李妍瑾分手...網紅圤智雨跟「她」交往了

許瑋甯難得「脫到剩內衣」！

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

「沒穿內衣逛菜市場」被起底是23萬靈學女神

最慘大陸首富被公安帶走！消失2年近況淪笑柄

下波全台有雨　「大跳水探8℃」急凍5天

英國媽來台看女兒：高雄根本天堂！　3原因大讚

《全明星4》殺青爆隊內戀！

校花女兒「8公分鞋底脫落」淡定逛百貨！　余皓然躲超遠

輔大校花配合男友嘿咻「像屍體」

更多

最夯影音

更多
重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太

重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太
邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面