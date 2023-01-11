川普長期財務長　謀劃逃稅15年被判5個月徒刑

▲川普長期財務長懷索柏格，謀劃逃稅被判5個月徒刑。（圖／路透）

文／中央社紐約10日綜合外電報導

美國前總統川普家族企業「川普集團」（Trump Organization ）長期任用的75歲財務長懷索柏格（Allen Weisselberg），因謀劃逃稅長達15年，今天被紐約曼哈頓地區法官判處5個月徒刑。

懷索柏格預料將被送進紐約市以獄囚與獄警頻頻遭受暴力事件聞名的里克斯島（Rikers Island）監獄。不過他可能服刑百日便會因在獄中表現良好獲得保釋。

起訴書指控川普集團和懷索柏格於2005年3月至2021年6月期間，策劃以「不列帳」方式向懷索柏格和其他主管提供報酬。懷索柏格被控對雇主給予的170萬美元額外補貼進行逃稅。

懷索柏格去年8月已對15項稅務詐欺指控認罪，並根據認罪協商出庭作證，不過他在審案期間並未牽扯出川普。

他承認沒有申報自集團收受的多項津貼福利，包括夫婦倆在曼哈頓高級地段的免租金公寓以及豪華轎車，以及他孫子女的私立學校學費等。

根據懷索柏格的認罪協商，他同意支付近200萬美元稅款、罰款和利息以及5個月刑期，而交換條件是他必須在10月展開的司法審查出庭作證。

「川普集團」12月被紐約陪審團認定稅務詐欺有罪，這對再度尋求白宮大位的川普而言不啻是一次重擊。

「川普集團」及另1個實體企業「川普薪資公司」（Trump Payroll Corp）所有遭控罪名全部成立，是這些公司首次被判有罪。

川普本人未遭起訴，不過以他名字為名的房地產、旅館和高爾夫集團如今被定下重罪。

這2個企業實體被認定在13年期間透過偽造業務紀錄的手段從事詐欺、逃稅。概括來說，2企業遭控17項罪名全數遭判有罪。

陪審團同意檢方主張，即目前由川普2名成年兒子小唐納（Donald Trump Jr）和艾瑞克（Eric Trump）管理的川普集團，2005至2021年間隱匿支付給集團高層的津貼。

紐約曼哈頓地區法官也預定13日對「川普集團」做出判刑。