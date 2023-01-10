美國官員：俄軍火力「下降75%」　入侵1年在戰場上越來越弱

▲美國官員表示，俄軍火力「下降75%」在戰場上越來越弱。圖為哈爾科夫警方收集到的俄軍彈殼。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

隨著俄羅斯入侵烏克蘭進入第11個月，美國和烏克蘭官員告訴CNN，俄羅斯的砲火從戰時的最高水準大幅下降，在某些地方甚至下降了75%。

根據CNN報導，美國和烏克蘭官員尚未給出明確或單一的解釋，由於供應不足，俄羅斯可能會「配給砲彈」，或者它可能是面對烏克蘭成功進攻時更廣泛的戰術重新評估的一部分。

報導指出，美烏官員都表示，砲火的顯著下降進一步證明俄羅斯在入侵近1年後在戰場上的地位越來越弱。

與此同時，烏克蘭正從其西方盟友那裡獲得更多的軍事支持，美國和德國上周宣布，他們將首次向烏克蘭軍隊提供裝甲戰車，以及愛國者防空系統，這將有助於保護烏克蘭的天空。

與此同時，美國情報官員認為，俄羅斯總統普丁顯然正在努力爭取國內政治支持，因為他最初只將這場戰爭描述為有限的「特殊軍事行動」。

CNN指出，美國官員認為，普丁上周下令在烏克蘭實施36小時停火，以允許慶祝東正教聖誕節，這是為了迎合俄羅斯廣大的基督徒人口，同時也讓普丁創造出能夠責怪烏克蘭搞破壞的藉口，並將他們描繪成異端異教徒。