俄軍控制烏克蘭城鎮「索萊達」大部分地區　烏軍補給線面臨威脅

▲烏克蘭東部鹽礦鎮索萊達（Soledar）大部分地區，很可能以被俄軍控制。（圖／路透）

英國國防部表示，在與烏軍進行了長達數月的戰鬥後，俄羅斯「有可能」最終控制烏克蘭東部鹽礦鎮索萊達（Soledar）的大部分地區，這是俄軍與僱傭兵瓦格納集團（Wagner Group）在過去4天以來取得的重要進展。與此同時，美國國防部一名高級軍事官員9日也表示，索萊達的「很大一部分」落入俄羅斯手中。

根據BBC報導，索萊達就在巴赫穆特（Bakhmut）附近，烏軍也在這裡陷入血戰，烏克蘭總統澤倫斯基說，「這裡幾乎沒有生命，也幾乎沒有完整的圍牆，附近的土地都佈滿了佔領者的屍體，這就是瘋狂的樣子」。

BBC指出，索萊達戰前人口約10,000，可能主要被視為奪取巴赫穆特的墊腳石，其戰略價值值得懷疑。

但一名美國官員上周表示，瓦格納集團的創始人普里格津（Yevgeny Prigozhin）希望控制該地區的大型鹽礦和石膏礦。

▲英國情報顯示，當地部分戰鬥集中在200公里長的廢棄隧道的入口處。（圖／路透）



英國表示，部分戰鬥集中在200公里長的廢棄隧道的入口處，俄羅斯和烏克蘭「可能都擔心隧道被用來滲透到他們的後方」。

普里格津還認為，控制索萊達對於巴赫穆特地區戰略布局，具有「錦上添花」的效果，因為當地有一個「地下城市網」在80-100公尺深處可以容納一大群人，甚至還可以讓坦克和其他軍用車輛自由移動。

《路透社》指出，英國在一份情報中簡短地說，俄羅斯的索萊達軸心很可能是為了從北方包圍巴赫穆特，並破壞烏克蘭的交通線。

《路透社》還引述與烏軍一起駐紮在索萊達的著名記者布圖索夫 (Yuriy Butusov) 的撰文指出，俄軍已經對通往該鎮的烏克蘭主要補給線建立了火力控制，這不是一個完整的包圍圈，但沿途的正常補給是不可能的，而且這對防禦至關重要。