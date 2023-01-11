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看奇異博士遭收8000元！他見「失控的帳單」傻眼：買到奇異勃士？

▲一名女網友透過中華電信MOD收看《奇異博士2：失控多重宇宙》，事後卻收到8000元帳單。（圖／翻攝自漫威官網）

▲一名女網友透過中華電信MOD收看《奇異博士2：失控多重宇宙》，事後卻收到8000元帳單。（圖／翻攝自漫威官網）

網搜小組／閔文昱報導

現在看電影的管道越來越多元，不用出門就能收看許多熱門電影。不過有網友近日收到中華電信MOD帳單，發現12月時看的《奇異博士2：失控多重宇宙》竟要價8000元，讓她頓時嚇壞，將帳單PO上網，引發熱議。

一名女網友在臉書社團「爆廢公社二館」PO出一張MOD隨選視訊使用費明細，只見她在去年12月8日觀看了漫威的《奇異博士2：失控多重宇宙》，不過帳單上卻顯示應收金額高達8000元，比在電影院看的金額還高出許多，讓她驚呼「阿娘喂～1部影片要價8000，小姐姐我心臟不好，不要這樣嚇我啦。」

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▲女網友PO出「失控的帳單」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲女網友PO出「失控的帳單」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館，點圖可放大）

原PO指出，她事後親自跑一趟中華電信臨櫃了解狀況，但服務人員卻說查不到原因，請她先不用管，下個月出帳有問題再去臨櫃查詢。

貼文一出，隨即引發熱烈討論，不少網友紛紛開玩笑，「妳是買到奇異勃士嗎？」、「因為妳在一百個宇宙看了這片，所以沒錯呀」、「它在多元宇宙裡被看了100遍，所以要收8000」、「不好意思，因為是多元宇宙，所以要付100個平行世界的版權」、「這部應該是去拍攝現場看的吧」、「這下真的失控了」。

另外，也有網友認真回應，「查不到原因是哪招，帳單上面很明確表示，這部片已經預約到112年10月00日，先別糾結00日是怎麼計算，光到112年9月30日這個價格就夠嗆了」、「有效期限計算錯誤，一般是2天，這部計算了10個多月」、「不用管？超過7天就無法退款，更無法申訴喔」、「你買到10個月分了，快去退吧」。

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