桃園民宅一家3口一氧化碳中毒1死　14歲兒相驗結果曝

▲中壢一處民宅9日凌晨傳出一家3口疑似一氧化碳中毒案，其中14歲兒子被發現送醫後急救無效宣告不治。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區一處民宅（9）日凌晨發生一家3口疑似一氧化碳中毒案，桃園市消防局將3人送醫急救，其中14歲男童被發現時已無呼吸心跳，經送醫急救後仍宣告不治，另外媽媽與姊姊則幸運獲救；桃園地檢署檢察官相驗後初步研判曾姓男童為一氧化碳中毒致死。

昨天凌晨桃園市消防局據報，位於中壢區英士三街一處民宅2樓傳出一家3口疑似一氧化碳中毒，消防人員到場後，發現報案的15歲姊姊意識清楚但頭暈四肢無力，母親劉姓女子則頭暈、肢體無力，在臥房內的14歲弟弟身體出現紅紫色，已無呼吸心跳呈現OHCA現象，趕緊將3人送醫急救，其中弟弟經過搶救仍宣告不治。

據指出，劉姓女子與丈夫、15歲女兒、14歲兒子在中壢區英士三街某公寓同住，住處有3個房間，兒子房間位於後陽台臥房，中壢消防人員據報趕往現場，當時屋內瀰漫一氧化氮，消防人員偵測到一氧化碳濃度數值為137ppm，屋內3人都有明顯一氧化碳中毒跡象。

劉女經過醫護人員救治後透露，昨天凌晨在浴室洗澡時，自覺身體不適，曾在浴室內昏倒，數分鐘清醒走回房間，凌晨約3時許，因很不舒服哀號，女兒聽到後查看，結果在弟弟房間發現其身體約一半呈現紅紫色，趕緊打電話給在高雄的爸爸求救，隨後打119向消防局報案。

中壢警方鑑識人員據報趕往現場勘驗，初步研判並無被入侵現場，採證後向桃園地檢署報請相驗，桃園地檢署檢察官昨天相驗，初步研判死者為一氧化碳中毒致死，至於真正死因還要進一步釐清。