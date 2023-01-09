「最關心居住正義的時力選得最慘」　他嘆：誰希望剛買的房子下跌

▲王浩宇指出，外界稱民進黨是沒做好居住正義敗選，但最關心居住正義的時代力量，其實選得最慘。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

記者江采蓁／綜合報導

立法院本會期將屆，時代力量黨團今（9）日凌晨5點就前往議場門口排隊，為搶得提案變更議程先機，盼院會今日就可以三讀攸關打炒房的《平均地權條例》修正草案。對此，民進黨桃園市前議員王浩宇指出，口口聲聲說民進黨是沒做好居住正義敗選，但最關心居住正義的時代力量，其實選得最慘，大嘆「房屋自有率高，誰會希望自己剛買的房子下跌？」

立法院會9日上午通過討論事項議程，除了中央政府總預算案外，包括攸關打炒房的《平均地權條例》、《溫室氣體減量及管理法》（擬更名為《氣候變遷因應法》）、攸關性暴力防制的《性侵害犯罪防治法》、《兒童及少年性剝削防制條例》修正草案均列入，最快明天完成三讀程序。

針對《平均地權條例》修正草案，王浩宇指出，口口聲聲說民進黨是沒做好居住正義敗選，但最關心居住正義的時代力量，其實選得最慘，他大嘆，悲哀的真相是，中間選民想要的不是居住正義，而是股票、房價上漲的實質利益，「重點是要賺到錢」。他分析，租房子的人尚未定居外地、很少設籍投票，但經濟選民的投票意願遠高於年輕選民，而年輕選民一旦買了房子，就變成經濟選民了，「房屋自有率高，誰會希望自己剛買的房子下跌？」