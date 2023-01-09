大陸載人飛船「祥雲」02首飛　10小時低空旅遊可載9人

▲大陸自製載人飛船「祥雲02」首飛成功。（圖／翻攝快科技，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸自製民用載人飛船AS700「祥雲02」於2022年12月29日在甘肅漳河河岸邊首飛成功，這也是繼01號科研驗證飛船於2022年10月完成全部科研試飛後，進一步調試取得的成功驗證。據了解，AS700載人飛船是根據低空旅遊市場研發，採單人駕駛，最大可載乘客9人，最大航程700公里，最大航時為10小時。

《快科技》報導，AS700載人飛艇（飛船，下同）是根據國內外低空旅遊市場需求，按照「一艇多型、系列發展」的設計思路，引入航空領域先進設計理念，航空工業自主研發的一型載人飛艇產品。

AS700載人飛船是由大陸國家航空工業集團自製研發，外觀採用一般單囊體設計，具備流線型氣囊外形及「X」型硬式尾翼，不可收放單點式起落架。「祥雲02」為適航取證飛船，2022年9月完成艇上設備總裝集成，進入地面試驗階段，直至該年12月26日及27日，相繼通過首飛技術質量評審、首飛放飛評審等測試。

AS700載人飛船除符合旅遊觀光效益外，還可投入物理勘探、反恐維穩、海洋監測、貨物運輸、應急救援等方面，是大陸通用航空產業刺激供給側改革的另一項指標型研發項目之一。