蘇貞昌一定要下台？　吳子嘉點名4人要入閣：沒人想當他部長

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者許靖騏攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨選戰三連敗，內閣改組風聲不斷。美麗島電子報董事長吳子嘉分析，行政院長蘇貞昌一定得下台，前桃園市長鄭文燦、前交通部長林佳龍、前屏東縣長潘孟安、前基隆市長林右昌這些卸任的縣市長要入閣，沒人願意當蘇貞昌的部長。

吳子嘉在《震傳媒》說，蘇貞昌做人太差，在他底下當官都會被他折騰的很難過，且蘇內閣是「敗戰內閣」，九合一選舉選到民進黨輸光光，蘇貞昌卻還賴皮戀棧，甚至急著要送全民6000元現金，就是想拖拉繼續做下去，但蘇內閣的特性就是「鴨霸」，不把人當人，而是當狗看，所以出來一批跟著蘇的狗，弄到把江山送給國民黨。

至於民進黨代理主席陳其邁力挺蘇貞昌留任閣揆，吳子嘉分析，陳其邁是出來幫總統蔡英文說話，但意思並非要蘇貞昌留任，而是暗示要他走人，因為副總統賴清德要選2024年總統，如果蘇貞昌和前總統府國策顧問黃承國，這兩個人無法弄走，2024根本就沒有辦法選下去。

談到2024年總統大選，吳子嘉直言，民進黨一定是派賴清德參選；國民黨方面，鴻海創辦人郭台銘和新北市長侯友宜兩人搭配可以互補，「侯友宜的缺點，都是郭台銘的優點，包括國際觀、兩岸關係、產業經濟的能力，郭台銘搞經濟絕對可以說是第一。」

吳子嘉直言，郭侯兩人一定要合作，他們只要合作國民黨就可以天下無敵，這兩人出來就是一定贏，尤其侯友宜出身嘉義朴子，可以吸到南部的票源，連和侯友宜同鄉的民進黨立委陳明文都會支持侯友宜，「因為賴清德如果當選就會清算英派，第一個就會清算陳明文，我保證陳明文支持侯友宜。」