兵役延長查照案明闖關　立法院下周還有表決大戰

▲立法院下周將繼續處理多個重大法案。（圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

立法院本會期將屆，院會9日上午將處理攸關恢復徵集一年期義務役的「回復徵集服常備兵現役之時間及年次」查照案，屆時是否將有黨團提案查照改審查，備受關注；此外，趕在1月13日休會前，包括《溫室氣體減量及管理法》（擬更名為《氣候變遷因應法》）、《性侵害犯罪防治法》、《兒童及少年性剝削防制條例》修正草案等重大法案，都將力拚在周二完成三讀程序，朝野黨團將針對保留條文進行表決大戰。

民進黨立法院黨團日前發布會議通知，預告將於1月9日上午召開黨團會議，擬於當日提案變更議程，並於1月10日上午處理討論事項，包括備受各界關注的《溫室氣體減量及管理法》、《性侵害犯罪防治法》、《兒童及少年性剝削防制條例》修正草案悉將於周二力拚三讀，但由於各案仍有多筆保留條文，院會將上演表決大戰，民進黨團亦祭出甲級強制動員因應。

根據立法院上周朝野協商結論，《溫室氣體減量及管理法》修正草案仍有8條保留條文，另再加上時代力量黨團所提第五章氣候公民訴訟專章及條文；《性侵害犯罪防治法》修正草案仍有2條保留條文；《兒童及少年性剝削防制條例》修正草案有2條保留條文，加上委會員保留附帶決議1項，均送院會處理。