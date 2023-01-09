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社會 社會焦點 保障人權

台中唯一！這分局「清源專案2.0」　警民合作破案最高領5千

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲第二警分局長陳家銘（右2）日前至轄內守望相助隊慰問。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

春節將至，台中警方加強重要節日安全維護工作，全面執行「清源專案2.0」，清查轄區內潛藏犯罪之場所，其中台中市第二警分局長陳家銘為鼓勵警民合作，若轄內守望相助隊主動提供情資，並協助警方順利破案，將頒發3000元獎金，是目前於清源專案中唯一提出獎金制度的分局，而錦村里長吳榮益也承諾里內的守望相助隊若有建功，將加碼2000元獎金。

台中市第二警分局表示，陳家銘日前到轄內17個里內的守望相助隊慰問，感謝隊員在「加強重要節日安全維護工作」及「清源專案2.0」期間堅守崗位，並呼籲各守望相助隊共同發掘可能潛藏於一般社區住宅或辦公大樓內之各類犯罪，如毒品、非法槍械、詐欺私刑拘禁、網路賭博機房、大型實體賭場、詐欺機房、私刑拘禁、汽機車解體工廠及等各類場所。

第二警分局指出，盼透過社區警政治理理念，親近鄰里掌握轄區特性，布建友善通報網，北區各里守望相助隊如能主動發掘提供情資，幫助警方清除犯罪根源順利破獲，將頒發獎金3000元慰勉，現場錦村里長吳榮益聽聞後非常認同，當場表示加碼2000元，一起守護社區家園治安，里內守望相助隊聽聞後一起振臂鼓掌歡呼。

陳家銘說，各行各業民眾都是社會守護者，如發現周遭有可疑人、事、物，請洽各轄區所或撥打110報案專線，讓歹徒無所遁形，打擊犯罪你我一起來，第二分局將全力投入「加強重要節日安全維護工作」，以達成春節期間「治安平穩」、「交通順暢」、「民眾安心」的目標。
 

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