屏東路邊聚賭！警默默靠近探頭　阿公阿嬤「嚇到彈起來」畫面曝

記者陳崑福、陳韻如／屏東報導

屏東新園鄉仙吉村傳出有聚賭案件，經警方多探訪蒐證後，8日下午持搜索票前往查緝。透過現場畫面可以看到，賭客一見到警方上前，便一哄而散，朝田園內四處逃竄，但仍難逃警方圍捕，當場逮捕李姓莊家及賭客等14人，全案後續也依刑法賭博罪移送屏東地檢署偵辦。

▲屏東聚賭畫面曝。（圖／記者陳崑福翻攝）

「112年度加強重要節日安全維護工作」1日起跑，東港警分局為讓民眾能「安居樂業」，於近日接獲情資，在新園鄉仙吉村店口路田園邊有人聚集賭博，警方隨即成立專案小組調查偵辦。

經多日蒐證之後，警方8日持搜索票前往查緝，而透過現場畫面可以看到，現場聚集許多阿公阿嬤，一見到警方上門，所有人全都嚇壞，立刻起身逃跑，甚至躲進田園內，但仍難逃警方圍捕，全數落網。

警方事後於現場查扣賭資18700元、骰子1盒、撲克牌40張、夾子1包等不法證物，全案訊後也將李姓莊家等14人依刑法賭博罪移送屏東地檢署偵辦。

東港警分局長張世儒表示，春節期間絕不容許非法賭博行為，將強力執行掃蕩轄內賭博，並呼籲民眾勿有賭博惡習，如民眾在社區中發現可疑不法情事，可立即向警察機關報案及檢舉，警方必定戮力以赴，以維良好的治安環境，共創社區安居樂業的家園，讓各民眾安心好過年。