三重警打錯人竟求償8千眼鏡費！家屬憤怒再發聲「提1訴求」

▲三重警把路人當作通緝犯，把對方打成豬頭 。（圖／翻攝黃男兒子臉書）

記者戴上容／新北報導

新北市三重2警方去年9月搞烏龍抓錯人，黃男被當成通緝犯痛毆。遭打黃男家屬近日透過臉書指控，員警沒有道歉還反過來向他們索取8000元賠償，2員警同事透露，員警依照調解程序寫上求償金，這項金額是員警眼鏡被打壞的費用，家屬透過《東森新媒體ETtoday》發出心聲，提出1訴求。

回顧事發經過，去年9月晚間9點多，三重永福所翁、江2員警埋伏時誤認54歲黃姓男子就是41歲李姓通緝犯，先出手拉人，想將他帶回派出所，黃男嚇壞以為遇到歹徒，迅速將警方過肩摔並壓制在地，其他支援警力見狀趕緊把人拉開，黃男頭部撕裂、耳內出血，而警方將人帶回時偵訊時，才知道搞烏龍抓錯人。

黃男兒子6日透過社群平台貼出雙方的民事聲請調解狀指出，這紙公文是去年12月20日寄到他們家，不敢相信對方竟然跟他們索取8000元賠償，批評施暴員警「沒有道歉的誠意」。

文中表示，「稍早去了三重簡易庭，對造律師當場說要撤回請求，8000元是2位施暴警的意思，可能想要討個吉利所以填了這個數字，對方說得口沫橫飛，而我倒是一臉疑惑、不知所云。你們還有多少伎倆要使出，認真對台灣的某些制度跟人類感到失望，希望不要很多事情都是高高舉起、輕輕放下，時間會沖淡很多事，但絕對不會忘記這種被壓在地上摩擦的奇恥大辱」。

三重2警的同事透露，這是民事聲請的一個程序，2員警寫上黃男互毆時眼鏡被打壞的8000元費用，「說實在，不知道2當事員警在想什麼」對此，三重警方表示，強調基於行政中立，不介入民事私法調解訴訟原則，尊重雙方當事人進行後續民事調解訴訟的訴求與程序。

「原來台灣人民的遍體鱗傷，比不過警察大人一支眼鏡！」黃男兒子透過《東森新媒體ETtoday》發出心聲表示，這件事情其實跟警察求償金額無關，他們無法理解的是，為什麼警方所提告的庭一直在開，但受害家屬所提的提告卻完全沒有下文？拜託偵查庭快點開才是最重要的。