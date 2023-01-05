男大生騎重機海豚灣迴轉遭撞死　女友接噩耗痛哭…無照男下場曝

記者劉人豪／屏東報導

新北市一名劉姓男大生，2022年6月3日凌晨騎乘重機行經墾丁台1線成功路，欲在路口迴轉時與陳男駕駛的轎車發生碰撞，強大的撞擊力道造成男大生當場被噴飛，重機零件散落一地，而轎車車頭也凹陷損毀，劉男送醫後不治身亡。屏東地方法院依過失致死罪判陳男有期徒刑1年。

▲枋山鄉臺1線成功路發生大型重型機車與自小客車交通事故 。（資料照／記者陳崑福翻攝）

回顧案情，騎乘綠色重機的劉男，2022年6月3日沿台1線南往北至成功路口迴轉時，欲前往外側車道繼續行駛，卻與一輛沿台1線北往南方向直行的白色轎車發生碰撞，造成21歲的劉男噴飛，而20歲陳男碰撞後失控自撞分隔島，造成車頭凹陷損毀，劉男緊急送醫後不治身亡，轎車內2人亦受有輕傷。

▲▼枋山鄉臺1線成功路發生大型重型機車與自小客車交通事故 ，男大生當場慘死。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

劉男和另一名女性友人相約在枋山海豚灣的超商見面，女友先到在超商等他會面，再一起騎車到墾丁旅遊，不料劉男因為騎過頭欲從迴轉道迴轉，卻不幸發生車禍，女友等一段時間未見他前來，接到通知竟是醫院通知男友遭遇車禍不治的消息，當場崩潰痛哭。肇事的陳男也同樣是趁著連假，載著友人前往墾丁旅遊，才會因此和劉男發生車禍。

▲2022年6月3日，枋山海豚灣一輛重型機車在迴轉時不慎與自小客車發生碰撞，男大生當場噴飛慘死 。（圖／記者陳崑福翻攝）

判決書指出，陳男無照駕駛，疏於注意未減速，在速限60公里路段以時速約70公里超速行駛，導致與劉男發生碰撞，違反注意義務而有過失。劉男迴轉前未看清來往車輛，與陳男發生碰撞，就本件車禍之發生，亦有過失。

法院審酌，陳男行車時疏未注意遵守交通規則，造成劉男與其家人天人永隔，留下一輩子的遺憾，違反義務程度非輕，且陳男迄今未與劉男家屬達成和解，所為實屬不該；兼衡陳男於審判中坦承犯行，尚具悔意，並考量雙方各自之過失情節等情，屏東地方法院依過失致死罪判陳男有期徒刑1年。可上訴。