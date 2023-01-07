簡易版年菜！5步做「玉子豆腐蒸蝦」　口感嫩得像布丁

記者黃君瀚／綜合報導

農曆新年將至，準備年菜料理是一項浩大工程，《168懶人料理》示範用5步驟，就能輕鬆完成口感、顏值俱佳的「玉子豆腐蒸蝦」，吃起來嫩得像布丁，相對清淡的口感也符合現代人飲食習慣，同時象徵著佳節團團圓圓的美好。

食材：

韓國火鍋嫩豆腐 1條（或雞蛋豆腐1盒）

蝦仁 6隻

蛋 1顆

青花椰菜 少許

鹽 少許

米酒 少許

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醬料：

蔥 1枝

辣椒 1根

日式醬油 2大匙

香油 少許

避風塘 香蒜酥醬 1/2大匙

熱油 少許

做法：

1. 蝦仁洗淨加鹽、米酒抓醃10分鐘。

2. 豆腐切片，可依蒸盤的深度調整，要有點厚度，放入盤中。

3. 蛋打散加點鹽，一點點日式醬油，打均勻，倒入烤盤中，邊緣的泡沫用餐巾紙點掉，電鍋外鍋1米杯（180ml）水，鍋蓋邊緣放一根筷子，不蓋緊，按下去蒸。

4. 跳起後放入蝦仁及青花椰菜，外鍋加少許水，按下後計時5分鐘。

5. 蔥、辣椒切末，加日式醬油、香蒜酥醬、香油，拌勻後淋上熱油，電鍋再次跳起後，取出淋上醬料即可。

小Tip：

1. 蒸蛋之前有分享過了，有浮沫泡沫要用餐巾紙點掉，電鍋鍋蓋放根筷子不蓋緊，蒸蛋就會很滑嫩，不會有孔洞。

2. 韓國火鍋嫩豆腐口感很是滑嫩，一般可用蛋豆腐來做就行了。

3. 這道菜相對清淡，所有的油來自醬料，只加蔥花、日式醬油也行。