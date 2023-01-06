他歪樓問「白家綺沒大紅？」秒被逆風　1族群很愛：低調賺才猛

▲原PO問「白家綺這麼正為什麼沒有大紅？」被逆風。（圖／翻攝自Facebook／白家綺）

網搜小組／鄺郁庭報導

因小甜甜（張可昀）的控訴，宋逸民、陳維齡、白家綺、吳東諺受到群起批評，也引發網上熱議。就有網友表示，因為媽媽的關係才知道白家綺，好奇問「這麼正為什麼沒有大紅？」結果秒被洗臉，「這樣還不紅？」「在長輩間很紅」、「她FB有超過100萬人追蹤欸！」意外引發話題。

有網友6日中午在PTT的八卦板（Gossiping）問卦，「白家綺這麼正為什麼沒有大紅？」說很多正妹生完小孩後，老態就會跑出來，長相跟體態也大不如前，「但是白家綺懷孕前、懷孕時、生產完，她在電視上看起來都是一樣超正」，納悶為何白家綺已經生過4個小孩，還是這麼漂亮卻沒有很紅？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，一大票網友反而傻眼，「八點檔很紅啊」、「不夠紅？你的紅是要多紅」、「這種低調賺的才是猛好嗎」、「白在長輩間很紅，不要待在同溫層發文好嗎」、「她超紅好嗎……我爸也超愛看她」、「超紅的吧？一堆代言和業配，身邊男性都說正。」

原PO也在留言處補充，他是因為媽媽介紹才知道白家綺，知道白經常出演鄉土劇，在某台可以算是頭牌之一，過年節目也一定出現，可雖然有一定知名度，「但是感覺不會是大家拿出來說的人。」

就有人秒懂原PO意思，「你的意思是，怎麼還沒稱到后吧」、「很少看到願意生，生這麽多，生完還持續這麽正的」、「舞台不夠多吧？有夠多的舞台，會表示看的群眾就多」、「地方型藝人是極限。」

還有人想到這次的事情，就不禁直搖頭，「信教信到以為只有他們覺得是對的才是對的，就是已經歪了，信教的覺得家暴可以被包容，自己也願意去包容，那沒有問題，但要別人100%跟他們一樣做法才是對的，是連最基本的尊重和對受害者的同理之心都喪失了。」