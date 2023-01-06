牽手滑進摩鐵！副院長妻撂人破門　女業務「下身失蹤」被抓姦

▲已婚陳姓醫師偷吃女業務，陳妻找徵信業者黃男幫忙抓姦，黃男反遭告非法搜索求償，法院判拘役50日並賠償5萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者蔡怡萍／高雄報導

在屏東某醫院擔任兒科主治醫師的陳姓男子，與一名李姓女業務課長熱絡往來，在高雄某醫院擔任副院長的陳男妻子懷疑2人關係，找了黃姓徵信業者帶人跟蹤查證，黃闖進2人入住的摩鐵並拍下床照，陳妻對外遇事實大受打擊、崩潰爆瘦。高雄地院判2人需賠陳妻70萬元確定，但2人反告徵信業者黃男非法搜索罪，法院判黃拘役50日外，還須賠2人共5萬元，可上訴。

判決指出，同為醫師的陳男與妻子結婚近20年，陳妻發現丈夫行蹤詭異，懷疑在外做對不起自己的事，找來黃姓友人幫忙跟蹤蒐證，果然拍到陳男與李姓女業務課長，在女子住家附近的微笑公園，有說有笑地牽手散步、到超商購物，如同一般夫妻親密，甚至多次進入高雄某汽車旅館。黃男逮到時機，夥同幾人持相機闖入陳男房間，趁其不備拍下2人躺同一張床上、衣衫不整的照片，陳妻用這些證據向法院提告，對2人要求200萬損害賠償。

陳男與妻事後鬧翻協議離婚，陳與李雙雙否認有偷情，並向法院表示妻所說的黃姓「友人」根本是徵信社業者，黃男已被檢察官依非法搜索起訴，也被法院判刑，其跟蹤監視、擅自闖入旅館房間所拍攝的影片照片是違法取得，不能當作證據。

但法院檢視相關證物，2人多次親密在外聊天散步，孤男寡女至摩鐵開房間，被拍到陳男只身穿內褲，李女更是赤裸下身，雖然無法明確判別是否有進行性行為，但共同進出汽車旅館且衣著不整已侵害到元配的配偶權，黃男也並非以危害人身心自由或安全的強迫方式取得影像，因此仍視這些證物有一定效力，判2人應賠70萬元確定。

而協助陳妻闖進摩鐵拍攝、搜索衛生紙、床單，還帶走垃圾袋翻找證據的黃姓徵信業者，遭2人提告非法搜索，雖然他喊冤「沒有拿到錢，是朋友情義相挺！」，法院依共同犯非法搜索罪，處拘役50日，可易科罰金；此外，民事部分也認為黃男侵害2人隱私與居住安寧自由，判需賠5萬元，仍可上訴。