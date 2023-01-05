偷吃健身教練「激吻被撞見」！她遭嫂子討封口費　2年後下場更慘

▲女子偷吃出軌，事隔2年仍每天生活在恐懼中。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者林郁婷／綜合報導

澳洲一名女子2年前出軌被嫂嫂撞見，不過嫂嫂並沒有拆穿這起外遇，反而以此向她索取封口費，女子因為不想讓婚姻破裂，選擇乖乖給錢，如今事隔2年已經和小王結束了，但仍然每天活在恐懼中，深怕嫂嫂哪天會說出這件事。

根據《鏡報》報導，澳洲一名女網友在匿名論壇「9Honey」分享自己的慘痛故事，表示2年前由於工作認識一名男子，並在有婚姻情況下和他發生不正常關係。某天兩人在酒吧接吻時被嫂子艾瑪（Emma）撞見，正好這名男子是艾瑪的健身教練。

女子表示，嫂嫂知道後給她兩個選擇，第一是向家人坦白出軌，第二是她幫忙保守秘密，但需要付「封口費」。由於自己不想失去婚姻，便選擇支付封口費，當時自己剛拿到一筆父親給的遺產，因此嫂嫂要求分一部分錢，用來解決珠寶生意的財務危機。

原PO接著說，外遇被發現後幾周，她就和那名男生結束關係了，所以並沒有向丈夫攤牌，不過事隔2年，現在每天都還活得戰戰兢兢，深怕哪天偷吃的事被曝光，「我的命運好像全掌握在嫂子手裡」。她非常後悔當初背叛丈夫傑森（Jason），「我知道我是壞人，但嫂子到底抱著怎樣的心態，才可以在這種情況下，把勒索來的錢用在她弟弟身上」。

不少網友都認為，女子一開始就不應該付封口費，這算是違法的勒索行為，還有人建議她直接向丈夫坦白，就不用一直活在害怕中了。