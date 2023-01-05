　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

偷吃健身教練「激吻被撞見」！她遭嫂子討封口費　2年後下場更慘

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲女子偷吃出軌，事隔2年仍每天生活在恐懼中。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者林郁婷／綜合報導

澳洲一名女子2年前出軌被嫂嫂撞見，不過嫂嫂並沒有拆穿這起外遇，反而以此向她索取封口費，女子因為不想讓婚姻破裂，選擇乖乖給錢，如今事隔2年已經和小王結束了，但仍然每天活在恐懼中，深怕嫂嫂哪天會說出這件事。

根據《鏡報》報導，澳洲一名女網友在匿名論壇「9Honey」分享自己的慘痛故事，表示2年前由於工作認識一名男子，並在有婚姻情況下和他發生不正常關係。某天兩人在酒吧接吻時被嫂子艾瑪（Emma）撞見，正好這名男子是艾瑪的健身教練。

女子表示，嫂嫂知道後給她兩個選擇，第一是向家人坦白出軌，第二是她幫忙保守秘密，但需要付「封口費」。由於自己不想失去婚姻，便選擇支付封口費，當時自己剛拿到一筆父親給的遺產，因此嫂嫂要求分一部分錢，用來解決珠寶生意的財務危機。

原PO接著說，外遇被發現後幾周，她就和那名男生結束關係了，所以並沒有向丈夫攤牌，不過事隔2年，現在每天都還活得戰戰兢兢，深怕哪天偷吃的事被曝光，「我的命運好像全掌握在嫂子手裡」。她非常後悔當初背叛丈夫傑森（Jason），「我知道我是壞人，但嫂子到底抱著怎樣的心態，才可以在這種情況下，把勒索來的錢用在她弟弟身上」。

不少網友都認為，女子一開始就不應該付封口費，這算是違法的勒索行為，還有人建議她直接向丈夫坦白，就不用一直活在害怕中了。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

ET快訊
家屬嗆醫護「她真的不行再通知」！　老婦遺體沒人領
相撞前畫面曝！乘客突「急拍機長肩」　下秒玻璃全碎噴飛
田馥甄滑倒重摔！　腰椎受傷躺半個月痛到哭
OL午休激戰小王！　公司廁所爽玩不同體位
認主持過活動！　小禎「大動作切割宋逸民教會」
快訊／板橋恐怖意外！　電瓶爆裂「腐蝕水」噴30歲男眼睛
全國首例！　290民眾集資告2人「當選無效」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

偷吃健身教練「激吻被撞見」！她遭嫂子討封口費　2年後下場更慘

北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！

《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

陳奕迅《浮誇》聽錯清唱陶喆《流沙》　《兄妹》《陀飛輪》...安可曲27場都不同

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

宋逸民「90度鞠躬」道歉　認今天是「結婚20周年日」陳維齡哭了

丟丟妹老公宣戰「還有更黑暗的事」　家中0地位..嗆丟爸：是你造成的

女洗車肉身插隊被拍比YA　後方駕駛怒罵：不要臉！

3歲妹熱情對Siri告白　催促問：我在等妳回應

偷吃健身教練「激吻被撞見」！她遭嫂子討封口費　2年後下場更慘

結婚宴客怎不辦Buffet？過來人點出1問題：會很尬

免會考「不看在校成績」　新北特招「專業群科甄選」開1079名額

清潔隊看一張圖都怒了！新北春節夜點費差太多　要求比照北市福利

長大才發現父親沒死　女難擋「基因吸引」18歲和失散父發生關係

家屬嗆醫護「她真的不行再通知」！老婦今過世　遺體放5小時沒人領

3月戰況最激烈！烏軍情局長：春季將發動猛攻　攻擊更深入俄國

屬虎、名有「虎」快看！住北投大地贈2千元　凱達飯店屬兔升等房型

「撈麵甩到臉上」海底撈店員裝沒看到！熟客列5點怒：服務變差了

小甜甜控家暴！陳美鳳零容忍「動口不要動手」　不捨白家綺「公親變事主」

高雄人10年房貸多揹逾200萬　鼓山高貴平均破千萬

等主人挑鞋子...怪奇喵推車內「練游泳」　1.5萬人見牠「療癒掌花」暴動啦！

新奇熱門新聞

偷吃被嫂子撞見討「封口費」　2年後下場更慘

闖「彰化培元中學」驚見滿滿鬼影　照片曝光網嚇瘋

盲眼龍婆2023預言「全球5大災禍」　太陽恐陷異象

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

泡麵過期還能吃嗎？日廠商答案超意外

F1~F12功能鍵　還有這些真正用法

演唱會太感動！　她護貝門票卻悲劇

美魔女身材好到不科學　真實年齡讓人大吃一驚

正妹房仲賣5間　用身體成交玩3P

光明會背後秘密！　血祭影星崇拜撒旦

佐倉絆黑人解禁　感覺內臟要破了

世界最長單字　189819字母組成

她摩鐵見黑影 　老公驚喊「快逃」被拉手跟出

肯德基問「雞會怎麼穿褲子」？網友答案竟一面倒

更多熱門

相關新聞

副教授玩交友偷吃！櫃姐嗆正宮：每天做

副教授玩交友偷吃！櫃姐嗆正宮：每天做

台南一名已婚大學副教授玩交友軟體「派愛族」，認識百貨櫃姐並上摩鐵展開婚外情，被同為副教授的妻子發現姦情後，兩人仍持續交往，小三還向妻子嗆聲和她老公每周上床2到3次，甚至天天發生性行為，讓妻子心碎提告。台南地院審理，認為櫃姐侵害配偶權，要賠20萬元，全案還可上訴。

OL午休時間廁所激戰小王　夫崩潰求償

OL午休時間廁所激戰小王　夫崩潰求償

婚宴發現男友劈腿！登記後見「父女照」怒告

婚宴發現男友劈腿！登記後見「父女照」怒告

D奶女同事已婚「吃遍長官」　菜鳥哥心動了！

D奶女同事已婚「吃遍長官」　菜鳥哥心動了！

偷吃人夫！小三嬌喊：下面X這麼小

偷吃人夫！小三嬌喊：下面X這麼小

關鍵字：

9Honey偷吃健身教練封口費

讀者迴響

熱門新聞

6000元何時領？　最快入帳時間點曝光

快訊／小甜甜亮「法院保護令」！遭宋先生跨坐暴打

板橋凌晨巨響！住戶聽「轟一聲」嚇壞

小甜甜報案「白家綺夫婦警局外堵她」！

準備大展雄風！嘿咻前「小姐問1句」他尬爆

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

快對身分證！中尾數或姓名送福袋

花45億加發低收與中低收補貼、60萬人可受惠　蘇貞昌：溫暖過年

丟丟妹「超短裙+薄紗」現身打離婚官司

老公涉洗錢案…美妝YouTuber宣布離婚！

陳維齡遮臉落淚「搭電梯秒變臉」！

蕭敬騰搭私人飛機返台！看到留言「歡迎回家」回應了

日女團登台南跨年「後台麥沒關」心聲全被播出

小甜甜遭家暴揭分居真相！宋先生：沒再打第二次就是最大道歉

阿嬤葬禮辦完死者甦醒！家屬聽真相崩潰

更多

最夯影音

更多
北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！

北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！
《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

陳奕迅《浮誇》聽錯清唱陶喆《流沙》　《兄妹》《陀飛輪》...安可曲27場都不同

陳奕迅《浮誇》聽錯清唱陶喆《流沙》　《兄妹》《陀飛輪》...安可曲27場都不同

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面