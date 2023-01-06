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友上廁所...他拿噴槍噴屁股　「害一輩子用人工肛門」無聊男下場曝

▲桃園市馮姓男子去年4月間趁鍾姓友人上廁所時，以空氣噴槍朝其臀部肛門處噴擊，未料導致橫結腸穿孔切除，需仰賴人工肛門，憤而提告。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市馮姓男子去年4月間趁鍾姓友人上廁所時，以空氣噴槍朝其臀部肛門處噴擊，未料導致橫結腸穿孔切除，需仰賴人工肛門，憤而提告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

去年4月間，桃園鍾姓男子前往觀音區拜訪馮姓男子時，馮趁鍾上廁所時，以空氣噴槍對其臀部噴擊，導致鍾男當場摔倒，後來因為腹部劇痛，送醫急救後橫結腸穿孔切除，日後需仰賴人工肛門維持生活，鍾男憤而提告；馮男坦承犯行，辯稱是開玩笑沒想到如此嚴重，因2人仍未達成和解，桃檢偵結依重傷害罪嫌將馮男提起公訴。

檢警調查，去年4月23日下午，鍾姓友人前往馮姓友人家中拜訪，2人在馮男住處前庭聊天，鍾男內急上廁所時，馮男突然持空氣噴槍朝鍾男臀部與肛門處噴擊，導致鍾男受到噴槍噴擊當場倒地，鍾男頓感腹部不適，後來慢慢覺得腹痛如絞，趕緊送往林口長庚醫院急救。

院方人員察覺鍾男右側結腸穿孔與環形迴腸破損等傷勢，醫護人員將破損結腸與迴腸切除，因切除處無法回復，未來排泄之身體機能需仰賴人工肛門維繫生命，鍾男對馮男提告重傷害之告訴。

桃檢調查時，馮男坦承持空氣噴槍朝鍾男臀部噴擊之事實，但辯稱只是開玩笑；鍾男則提出林口長庚醫院診斷證明，證實必須仰賴人工肛門之事實，警方提供案發現場照片、監視器截圖等佐證。檢察官審酌，馮男係犯刑法第277條第2項之傷害致重傷害罪嫌，且馮男曾觸犯有期徒刑以上之罪，5年內再犯為累犯，且2人曾為好友關係，事後仍未達成和解，偵結依重傷害罪嫌將馮男提起公訴。

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