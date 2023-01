瀕滅萊島鴨現身花蓮？引發2派論戰不休　特生中心提5證據説話了

▲萊島鴨翼上有藍綠色金屬光澤的翼鏡,腳上繫有腳環。(圖/花蓮縣政府提供,下同)

記者王兆麟/花蓮報導

近日花蓮縣吉安溪一隻雁鴨引起各方關注,拍鳥人士拍照後比對資料認為是瀕臨滅絕的保育類動物雷仙島鴨。經過媒體報導後吸引了更多愛好者自外地前往朝聖,但同時花蓮鳥會也在臉書粉專發文表示,根據外形特徵與生態習性判斷,那並非雷仙島鴨,引發兩派不同意見論戰。由於雷仙島鴨是未曾出現於台灣的稀有物種,花蓮縣政府特別請教鳥類專家提供專業意見。

行政院農業委員會特有生物研究保育中心助理研究員林大利表示,花蓮縣吉安溪出現的鴨子,並非雷仙島鴨的依據包括以下五點:(1) 體型;(2) 翼鏡;(3) 分布;(4) 移動能力;及 (5) 保育措施。

依據美國康乃爾鳥類研究室(The Cornell Lab of Ornithology)之線上全球鳥類圖誌(Birds of the World)的描述:首先,雷仙島鴨的體型在37公分至39公分之間,屬於小型的雁鴨科鳥類,現場的鴨子體型約50公分,顯然體型上有極大的差異,較接近馴化自綠頭鴨的家鴨。

第二,雷仙島鴨在翅膀張開時,翼面中後緣有明顯的藍綠色金屬光澤,稱為「翼鏡」;而花蓮的鴨子沒有這個特徵。

第三,雷仙島鴨僅分布於夏威夷的雷仙島(Laysan island),島嶼面積僅3.7平方公里,是全世界所有雁鴨中,分布範圍最侷限的物種。

第四,雷仙島鴨不具遷徙能力,無法長距離甚至跨海移動,無法從夏威夷跨海飛到台灣。

最後,由於分布侷限再加上移動能力不佳,雷仙島鴨屬於嚴重瀕臨滅絕的鳥類。美國相關單位多年來投入大量保育行動,目前90%以上的個體都有繫上編號腳環,為的是每年清楚盤點每一隻雷仙島鴨。花蓮的鴨子則未戴有美國研究用的腳環。

▲美國康乃爾鳥類研究室的線上全球鳥類圖誌,說明雷仙島鴨不具備遷徙能力。

特生中心鳥類學家林大利表示,綜合上述五點,花蓮當事鴨並非雷仙島鴨,且已有農場飼主指認當事鴨是走失數日的寵物,建議現場的人與鴨都早日回家。台灣有更多值得觀察與拍攝的野鳥,等著我們去探索。

中華鳥會呂翊維秘書長表示,台灣賞鳥與拍鳥的人口相當多,有少見稀奇的鳥類往往難逃鳥人的眼睛,不時會出現國內從未記錄過的新鳥種,這些種類經常是因天候或各種因素遠離正常遷徙路徑的迷鳥。中華鳥會成立鳥類紀錄委員會,每年定期審查鳥友們提交的稀有鳥類報告,新鳥種的認定須透過委員會的鳥類專家與學者仔細的特徵鑑識,甚至排除相似的鳥種,以及比對鄰近地區的紀錄,經過種種的考量才會正式納入台灣鳥類名錄。雖然目前鳥會成員多認同這隻鴨為馴化的家鴨,但若有鳥友提出進一步的見解和證據,也歡迎提交正式的紀錄報告給中華鳥會進行討論。

花蓮縣長徐榛蔚表示,近日吉安溪畔出現的雁鴨科鳥類引起民眾的關心和討論,顯示民眾對於環境生態議題愈來愈關注與重視,公民社會的保育意識逐漸成長,這是令人欣喜的進展。縣府身為保育的地方主管機關,也要提醒民眾,在進行生態觀察或攝影時,需謹守不干擾野生動物與環境的原則,若影響到保育類野生動物,可能觸犯野生動物保育法,無論是餵食、播音引誘還是捕捉擺拍,都會涉及騷擾保育類野生動物,將被處以刑責或是罰金。追求人與環境的和諧共存,是花蓮縣政府一直以來的施政方向,也期待民眾響應,保育工作的路上一同前行。

雷仙島鴨 小檔案

學名:Anas laysanensis

又名:萊島鴨

分布:雷仙島,位於夏威夷檀香山西北方1500公里

保育等級:嚴重瀕臨滅絕,數量僅存約500隻