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瀕滅萊島鴨現身花蓮？引發2派論戰不休　特生中心提5證據説話了

▲萊島鴨翼上有藍綠色金屬光澤的翼鏡，腳上繫有腳環。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

萊島鴨翼上有藍綠色金屬光澤的翼鏡，腳上繫有腳環。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近日花蓮縣吉安溪一隻雁鴨引起各方關注，拍鳥人士拍照後比對資料認為是瀕臨滅絕的保育類動物雷仙島鴨。經過媒體報導後吸引了更多愛好者自外地前往朝聖，但同時花蓮鳥會也在臉書粉專發文表示，根據外形特徵與生態習性判斷，那並非雷仙島鴨，引發兩派不同意見論戰。由於雷仙島鴨是未曾出現於台灣的稀有物種，花蓮縣政府特別請教鳥類專家提供專業意見。

行政院農業委員會特有生物研究保育中心助理研究員林大利表示，花蓮縣吉安溪出現的鴨子，並非雷仙島鴨的依據包括以下五點：(1) 體型；(2) 翼鏡；(3) 分布；(4) 移動能力；及 (5) 保育措施。

依據美國康乃爾鳥類研究室（The Cornell Lab of Ornithology）之線上全球鳥類圖誌（Birds of the World）的描述：首先，雷仙島鴨的體型在37公分至39公分之間，屬於小型的雁鴨科鳥類，現場的鴨子體型約50公分，顯然體型上有極大的差異，較接近馴化自綠頭鴨的家鴨。

第二，雷仙島鴨在翅膀張開時，翼面中後緣有明顯的藍綠色金屬光澤，稱為「翼鏡」；而花蓮的鴨子沒有這個特徵。

第三，雷仙島鴨僅分布於夏威夷的雷仙島（Laysan island），島嶼面積僅3.7平方公里，是全世界所有雁鴨中，分布範圍最侷限的物種。

第四，雷仙島鴨不具遷徙能力，無法長距離甚至跨海移動，無法從夏威夷跨海飛到台灣。

最後，由於分布侷限再加上移動能力不佳，雷仙島鴨屬於嚴重瀕臨滅絕的鳥類。美國相關單位多年來投入大量保育行動，目前90%以上的個體都有繫上編號腳環，為的是每年清楚盤點每一隻雷仙島鴨。花蓮的鴨子則未戴有美國研究用的腳環。

▲萊島鴨翼上有藍綠色金屬光澤的翼鏡，腳上繫有腳環。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

美國康乃爾鳥類研究室的線上全球鳥類圖誌，說明雷仙島鴨不具備遷徙能力。

特生中心鳥類學家林大利表示，綜合上述五點，花蓮當事鴨並非雷仙島鴨，且已有農場飼主指認當事鴨是走失數日的寵物，建議現場的人與鴨都早日回家。台灣有更多值得觀察與拍攝的野鳥，等著我們去探索。

中華鳥會呂翊維秘書長表示，台灣賞鳥與拍鳥的人口相當多，有少見稀奇的鳥類往往難逃鳥人的眼睛，不時會出現國內從未記錄過的新鳥種，這些種類經常是因天候或各種因素遠離正常遷徙路徑的迷鳥。中華鳥會成立鳥類紀錄委員會，每年定期審查鳥友們提交的稀有鳥類報告，新鳥種的認定須透過委員會的鳥類專家與學者仔細的特徵鑑識，甚至排除相似的鳥種，以及比對鄰近地區的紀錄，經過種種的考量才會正式納入台灣鳥類名錄。雖然目前鳥會成員多認同這隻鴨為馴化的家鴨，但若有鳥友提出進一步的見解和證據，也歡迎提交正式的紀錄報告給中華鳥會進行討論。

花蓮縣長徐榛蔚表示，近日吉安溪畔出現的雁鴨科鳥類引起民眾的關心和討論，顯示民眾對於環境生態議題愈來愈關注與重視，公民社會的保育意識逐漸成長，這是令人欣喜的進展。縣府身為保育的地方主管機關，也要提醒民眾，在進行生態觀察或攝影時，需謹守不干擾野生動物與環境的原則，若影響到保育類野生動物，可能觸犯野生動物保育法，無論是餵食、播音引誘還是捕捉擺拍，都會涉及騷擾保育類野生動物，將被處以刑責或是罰金。追求人與環境的和諧共存，是花蓮縣政府一直以來的施政方向，也期待民眾響應，保育工作的路上一同前行。

雷仙島鴨 小檔案
學名：Anas laysanensis
又名：萊島鴨
分布：雷仙島，位於夏威夷檀香山西北方1500公里
保育等級：嚴重瀕臨滅絕，數量僅存約500隻

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