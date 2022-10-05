生物多樣性資料庫動員令　邀民眾探索「秘境」記錄物種

▲特生中心邀民眾擔任公民科學家，協助記錄動植物資料。（圖／農委會特生中心提供）

記者楊惠琪／台北報導

農委會特有生物研究保育中心從2000年起建置「臺灣生物多樣性網絡」開放資料庫，22年來共累積1700萬筆的生物分布資料，資料覆蓋的陸域面積從35%成長到78%，幾乎遍佈全台，而剩下未曾記錄過生物分布的地區，仍有2%是一般民眾可達區域，特生中心呼籲民眾用手機記錄物種，協助提高覆蓋率。

特生中心今（5日）舉行「臺灣的生物多樣性開放資料成長與空缺」記者會，特生中心助理研究員柯智仁指出，經過22年的資料累積，在政府、學術單位、民間組織與個人的協助下，資料累積成長2倍以上，目前僅剩約20%左右的陸域面積，沒有任何生物資料，多集中在花東縱谷、中央山脈等，希望有更多民眾協助探索尚未有資料建置的「秘境」。

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▲特生中心今公布生物多樣性資料庫建置成果。（圖／記者楊惠琪攝）

柯智仁說，不同類群的生物資料有極大的紀錄數量差異，像是民眾比較容易發現、喜愛觀察的陸域脊椎動物，如鳥類與哺乳類等，就佔了整體資料71%，但比較不容易觀察與記錄的水域生物，如魚類與水棲昆蟲等，僅佔整體資料的5%。

特生中心主任楊嘉棟表示，目前臺灣生物多樣性資料庫的覆蓋率近8成，在亞洲國家僅次於印度，這歸功臺灣網路覆蓋率、智慧型手機普遍，讓每個人都可以化身公民科學家，協助記錄生態物種。他也呼籲更多山友響應資料庫的建置，爬山攻頂之餘，別忘了欣賞沿途的多元物種，只要「觀察、拍照、上傳」三步驟就可輕易完成資料蒐集工作。

