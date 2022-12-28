又是導航！聖誕節赴南投遊玩受困山路　警徒步5km聯手村民助脫困

記者高堂堯／南投報導

李姓男子在西洋聖誕節當天開車到水里、信義2鄉旅遊，疑誤信導航、困於杳無人煙的山區產業道路上；信義分局員警接獲報案後，步行5公里找到受困的李男，並與熱心村民合力協助、安全護送李男下山。

▲男子循導航駕車誤入搬運車通行之產業道路受困，警民聯手救護下山。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

警方表示，李姓男子為台中市民，久慕信義鄉好風光，在25日中午駕車前往旅遊，但由於路況不熟，沿路依據導航指示驅車行駛，過程中受指示往山區有捷徑，遂於水里鄉上安村三部路往山上行駛，結果越開越深入山區小徑，等他發覺有異狀時，車輛已卡在「之」字形農業道路，動彈不得，稍有不慎就墜落深谷，情況危急驚險。

李男趕緊撥打110報案求助，信義派出所員警簡連信、謝和穆接獲搜救任務，先回撥電話詢問狀況，並叮囑李男切勿緊張、冒然行動，同時指導他尋找附近明顯標的物回報；李男找到台電電線桿、回報編碼「3廍107分9R8247、HD88號」，員警立刻駕車前往尋找；後因道路過於狹隘，員警先將巡邏車停置在適當位置，繼續步行尋找約5公里，終於在電桿附近約500公尺處，找到李男及車輛，所幸人車皆平安。

由於現場人力無法移車，員警以電話召集附近村民前來協助，最後在警方及熱心村民協助下，將車抬離並推出受困地點；飽受虛驚的李男脫困後心懷感激，取現金欲答謝員警及熱心村民，均被婉謝，遂不斷鞠躬及道謝，也將偏鄉員警及村民滿滿的溫暖熱情一起帶回家。