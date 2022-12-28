　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

又是導航！聖誕節赴南投遊玩受困山路　警徒步5km聯手村民助脫困

記者高堂堯／南投報導

李姓男子在西洋聖誕節當天開車到水里、信義2鄉旅遊，疑誤信導航、困於杳無人煙的山區產業道路上；信義分局員警接獲報案後，步行5公里找到受困的李男，並與熱心村民合力協助、安全護送李男下山。

▲男子循導航駕車誤入搬運車通行之產業道路受困，警民聯手救護下山。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲男子循導航駕車誤入搬運車通行之產業道路受困，警民聯手救護下山。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

警方表示，李姓男子為台中市民，久慕信義鄉好風光，在25日中午駕車前往旅遊，但由於路況不熟，沿路依據導航指示驅車行駛，過程中受指示往山區有捷徑，遂於水里鄉上安村三部路往山上行駛，結果越開越深入山區小徑，等他發覺有異狀時，車輛已卡在「之」字形農業道路，動彈不得，稍有不慎就墜落深谷，情況危急驚險。

▲男子循導航駕車誤入搬運車通行之產業道路受困，警民聯手救護下山。（圖／記者高堂堯翻攝）

李男趕緊撥打110報案求助，信義派出所員警簡連信、謝和穆接獲搜救任務，先回撥電話詢問狀況，並叮囑李男切勿緊張、冒然行動，同時指導他尋找附近明顯標的物回報；李男找到台電電線桿、回報編碼「3廍107分9R8247、HD88號」，員警立刻駕車前往尋找；後因道路過於狹隘，員警先將巡邏車停置在適當位置，繼續步行尋找約5公里，終於在電桿附近約500公尺處，找到李男及車輛，所幸人車皆平安。

▲男子循導航駕車誤入搬運車通行之產業道路受困，警民聯手救護下山。（圖／記者高堂堯翻攝）

由於現場人力無法移車，員警以電話召集附近村民前來協助，最後在警方及熱心村民協助下，將車抬離並推出受困地點；飽受虛驚的李男脫困後心懷感激，取現金欲答謝員警及熱心村民，均被婉謝，遂不斷鞠躬及道謝，也將偏鄉員警及村民滿滿的溫暖熱情一起帶回家。

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
4個月義務役「不是拿退伍令」！　他曝1伏筆：可以抓去補
台北街頭捕獲野生尚氣　帶女友吃這間牛肉麵
普拿疼一盒喊1500元「是真的」！　藥師抬價拒道歉
路上見恐怖大亂鬥！　一排雙B全砸爛
科技執法出包！17車禮讓救護車卻遭開罰　警方回應了
中國大媽大鬧成田機場！　遭攔下尖叫怒吼
快訊／母子3人落軌！　遭JR列車撞死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

大學學科能力測驗1／13起舉行3天　雲林設2考區共73試場

又是導航！聖誕節赴南投遊玩受困山路　警徒步5km聯手村民助脫困

榮獲「婦幼安全工作績優員警」　雲林警黃建庭謙虛回應

雲林禽場再爆H5N1亞型禽流感疫情　撲殺1萬2千隻黑羽土雞

台南跨年晚會　台南姊夫AKIRA、日本女團韓國新生代男團來了

台日學生交換午餐食譜　雲林建國中學北港小鎮飲食

讓亡者走得有尊嚴　南投新建生命禮儀園區動土

因應國際禽流感疫情+及羊痘豬瘟拔針　雲林縣提高督導防疫措施

台南市路邊停車委外開單服務團隊轉換　2023年1月登場

雲林2023元旦升旗　邀請所有鄉親一同排列幸福「YUNLIN」

女兒喜歡下雨天讓爸泛淚　「放假可以陪我」惹人心疼

弟偷喊智慧助理「幫算數學」　遭媽抓包驚恐轉頭：怎麼了

美體育主播代班報暴風雪　凌晨厭世連線搞笑爆紅！

167cm綠鬣蜥突襲超商門口　淡定曬太陽...警：X！這超大

銀赫神童搶舞王⋯全員都加入XD　被嗆「比不上我」他神反擊！

張鈞甯爆雷安溥高雄場　遭青峰虧「都是雷」XD

調皮哥拿巧克力偽裝大便　妹被沾到瞬間崩潰慘叫！

孫錫久《地下菁英》變正義刑警追影帝　「賭場梟雄」崔岷植靠腦賺百億

黃金鼠被媽從背後伸手戳！　怒轉頭張嘴網笑：像在罵人

瘋世足模仿罰球射門 超準角度守門員被K.O.

大學學科能力測驗1／13起舉行3天　雲林設2考區共73試場

又是導航！聖誕節赴南投遊玩受困山路　警徒步5km聯手村民助脫困

榮獲「婦幼安全工作績優員警」　雲林警黃建庭謙虛回應

雲林禽場再爆H5N1亞型禽流感疫情　撲殺1萬2千隻黑羽土雞

台南跨年晚會　台南姊夫AKIRA、日本女團韓國新生代男團來了

台日學生交換午餐食譜　雲林建國中學北港小鎮飲食

讓亡者走得有尊嚴　南投新建生命禮儀園區動土

因應國際禽流感疫情+及羊痘豬瘟拔針　雲林縣提高督導防疫措施

台南市路邊停車委外開單服務團隊轉換　2023年1月登場

雲林2023元旦升旗　邀請所有鄉親一同排列幸福「YUNLIN」

對台最友善國調查　日、美分居青少年排名前兩位「僅6.9％認為中國」

綠委曝調整役期前「未接獲通知討論」　仍給予肯定讚：還役男尊嚴

大學學科能力測驗1／13起舉行3天　雲林設2考區共73試場

中國大解封全球怕怕！急守國門防疫　這幾國已祭「陸客專門政策」

梅西率阿根廷隊入住大學宿舍！　校方宣布：房間將「改成博物館」

後座都狗毛！她過3個月仍堅持不肯清　原因讓6百萬人哭了

NVIDIA新卡明年1／3 CES亮相　RTX 4070 Ti有望現身

顏議員揭和網紅小商人關係　不願意曝光原因「會有生命危險」

男童「高壓電線掛身上」大玩盪鞦韆…下秒悲劇！影片嚇死一票人

「3縣市」小內閣女性比例墊底！婦團酸桃園：何不成立「父幼局」

「痘坑異空間」拉出超長QQ毛！　分泌物狂噴...擠痘醫生：停不下來

地方熱門新聞

竹縣松林國小41童疑食物中毒！衛生局緊急採檢

福林國小一日兩戰PK逼退塗城　

東門陸橋封閉施周邊道路車況交通局持續監控

不知皮包遺失五金行　警通知才發現

國民黨台南市黨部通過開除李文俊等3人黨籍

約聘僱及臨時人員汰換　基隆市府：汰除比例行之有年

學弟扮人間月老　租屋意外獲真愛

獨居運將中風倒家中　房東會同警方及時救援

台南市路邊停車委外開單服務團隊轉換

入主綠島不是夢　花蓮分署法拍綠島4筆土地

雲林元旦升旗！邀鄉親排列幸福「YUNLIN」

新竹單親媽吐血身亡！11歲兒哭喊：媽媽起來

有補助！　桃園開放公家單位認養流浪動物

台南道安團隊獲獎

更多熱門

相關新聞

水牛城暴風雪　22歲女受困車裡18小時死亡

水牛城暴風雪　22歲女受困車裡18小時死亡

美國受冬季風暴侵襲天氣嚴寒，紐約州北部水牛城幾乎被冰封。當地一名22歲準護士結束輪班，從醫院開車返家時被困在暴風雪中逾18個小時，期間只能待在車裡開暖氣取暖，但馬路積雪不斷上升，她午夜時分在通訊軟體的家族群組中上傳了「最後一段」受困影片，隔天才被發現在車內身亡。

陸漁船新竹外海沉沒僅1漁工獲救！2死1失聯

陸漁船新竹外海沉沒僅1漁工獲救！2死1失聯

5男2女受困南橫小關山警摸黑送藥

5男2女受困南橫小關山警摸黑送藥

黃偉哲邀參與波力救援小英雄互動展

黃偉哲邀參與波力救援小英雄互動展

橋上撿到「灰髒小毛球」13天可愛蛻變

橋上撿到「灰髒小毛球」13天可愛蛻變

關鍵字：

導航產業道路受困救援

讀者迴響

熱門新聞

宋逸民「飆罵阿Ben吳東諺」偷拍片被翻出！陳維齡傻眼

藝起發光非教會！黃國倫8年前「被離開」澄清：別汙名化

分手6年女友崩潰！黃河「爆2年交往激戰80女」

年終急尋！兩張千萬發票還沒領　明年1／5截止

小甜甜爆鬧翻老公「肢體衝突」！分居還互打官司

快訊／台中公車左轉撞上一家三口！母子雙亡

與伊拉克同學結連理！資優女慘死跨國良緣碎

子瑜現蹤林百貨買包　原因讓店員泛淚

蔡哥突放閃「親密靠肩合照」百萬正妹YTR！

爆被踢出白冰冰節目「楊繡惠正式宣戰」！

撞擊瞬間曝！公車撞一家三口「母子雙亡」

公園直接「火車便當」她超配合！

孕婦騎士撞貨車尾門「斷頸」亡　1屍2命母心碎

獨／宋逸民和雙胞胎弟爆不合！

只有4天！超商咖啡「第2杯0元」爽喝

更多

最夯影音

更多
女兒喜歡下雨天讓爸泛淚　「放假可以陪我」惹人心疼

女兒喜歡下雨天讓爸泛淚　「放假可以陪我」惹人心疼
弟偷喊智慧助理「幫算數學」　遭媽抓包驚恐轉頭：怎麼了

弟偷喊智慧助理「幫算數學」　遭媽抓包驚恐轉頭：怎麼了

美體育主播代班報暴風雪　凌晨厭世連線搞笑爆紅！

美體育主播代班報暴風雪　凌晨厭世連線搞笑爆紅！

167cm綠鬣蜥突襲超商門口　淡定曬太陽...警：X！這超大

167cm綠鬣蜥突襲超商門口　淡定曬太陽...警：X！這超大

銀赫神童搶舞王⋯全員都加入XD　被嗆「比不上我」他神反擊！

銀赫神童搶舞王⋯全員都加入XD　被嗆「比不上我」他神反擊！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面